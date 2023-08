Ausstellung: Pinguine in Venedig, Elefant mit Gletschern

Pinguine in der Oper in Venedig - auf den Bildern von Jürgen Bischoff wird es möglich. © Gröner

Jürgen Bischoff kombiniert in seinen faszinierenden Bildern Gegensätze. In der Galerie Augenblick in Tannheim sind seine Werke zu bewundern.

Jürgen Bischoff lebte früher von Mord und Totschlag, wie er schmunzelnd erklärt. Jetzt bereist der pensionierter Richter und Oberstaatsanwalt aus Konstanz u.a. diese Kontinente regelmäßig und konserviert seine Eindrücke auf faszinierenden Fotos. Dabei arbeitet er diese Gegensätze mit dem Computer in seine Bilder ein: ein Elefant umgeben von Gletschern (out of Africa), ein Nashorn in den Bergen, Pinguine besetzen die Zuschauertribünen in der Venediger Oper und bewundern die Tänzer des Staatsballetts in Berlin, ein Eisbär, in dessen Augen sich die blaue Farbe eines Schmetterlings spiegelt. (auf Augenhöhe)

Bei allen Bildern möchte Bischoff die Gleichwertigkeit der Kontinente und Tiere hervorheben. Bereits seine Mutter war Fotografin – so dass ihm dieses Talent quasi genetisch übertragen wurde. Seit über 20 Jahren fotografiert und filmt Jürgen Bischoff am liebsten im ewigen Eis. Seine Touren haben ihn wiederholt nach Grönland und Spitzbergen, aber auch auf die russischen Eismeerinseln Severnaja Semlja und Franz-Josef-Land und in die Antarktis geführt. Im Mai 1993 war er mit einer Expedition am Nordpol.

Farbkräftige Bilder

Durch die Nachbearbeitung der Aufnahmen am Computer entstehen sehr farbkräftige Bilder, die sich von der Realität lösen können und die Eindrücke und Emotionen des Fotografen vor Ort wiedergeben sollen. Die Bilder werden großformatig auf Leinwand aufgezogen und eignen sich nicht nur für private Wände, sondern insbesondere auch für repräsentative Räumlichkeiten wie z.B. Empfangsräume von Firmen oder Hotels, Praxen oder Kanzleien. Sie wurden auf verschiedenen Ausstellungen präsentiert.

Weitere Schwerpunkte in der Fotografie und Bildgestaltung von Jürgen Bischoff bilden Kompositionen aus verschiedenen Bildern, die in der Regel entweder auf begeisterte Zustimmung oder auf totale Ablehnung stoßen.

Zwischen seine Fernreisen besucht er regelmäßig das Tannheimer Tal, neben Sommerurlauben seit fast 70 Jahren immer zum Jahreswechsel an Sylvester. Dieses Jahr wieder mitten im Hochsommer, um seine Bilder in der Raiffeisen Galerie einem breiten Publikum zu zeigen. „Diese Ausstellung hat einen besonderen Wert für mich, auch wenn sie mit anderen Ausstellungen von der Besucherzahl her sicher nicht mithalten kann.“

Mit bei der Ausstellungseröffnung dabei war seine Enkelin, die stolz erzählt, dass sie die fünfte Generation der Bischoffs sei, die hier im Hochtal am Rande des Allgäus seinen Urlaub verbringt .So präsentiert Bischoff in seiner Ausstellungseröffnungsrede Anekdoten und Insiderwissen, die selbst alt eingesessene Täler mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen. Seine Großeltern waren bereits in den 50 er Jahren des vorigen Jahrhunderts immer wieder in Tannheim zu Gast. (hgg)

Die Ausstellung ist geöffnet Mittwoch bis Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr.