90-Jähriger testet Attraktion

Fliegen wie ein Drache: Der 90-jährige Franz Gürtler testet vor den Augen von Zipline-Inhaber Christof Lang (links) und Burgenwelt-Geschäftsführer Armin Walch den „Drachenflug“. © Eigler

Mit 90 Jahren hat Franz Gürtler jetzt die neueste Attraktion auf der Burgenwelt Ehrenberg getestet. Der Senior hat eine ganz besondere Beziehung zur Burg.

Reutte – Die Burgenwelt Ehrenberg erwies sich jetzt einmal mehr als Besuchermagnet für Jung und Alt: Mit seinen 90 Jahren testete Franz Gürtler die neueste Attraktion, die 600 Meter lange Zipline „DragonFly“.

Neben seiner charismatischen Art bleibt aber vor allem eines im Gedächtnis, und zwar seine Geschichte: Denn Franz Gürtler ist der letzte Mensch, der direkt vor Ort in der Klause geboren wurde und kann daher so einiges aus vergangenen Tagen erzählen. So unter anderem vom langen und beschwerlichen Weg in die Schule und zurück – zu Fuß oder mit der Rodel.

Umso mehr gefällt ihm heute der schnelle, bequeme und knieschonende Abstieg ins Tal, den der „DragonFly“ verspricht. Armin Walch, Geschäftsführer der Burgenwelt Ehrenberg und der Inhaber der Zipline, Christof Lang, ließen es sich nicht nehmen, das auf 1933 datierte Geburtszertifikat von Franz und seinen Mut in den Seilen genau unter die Lupe zu nehmen.

„Da müsste man ja fast eine Ahnengalerie für die ältesten Besucher aufhängen“, scherzte Walch, da Gürtler bei weitem nicht der einzige sei, der sich auch im hohen Alter in den Sitzgurten wohl fühlt. „Unser Altersrekord bisher lag bei 83 Jahren – aber die Hauptzielgruppe sind dann doch eher Familien, Jugendliche und Kinder“, erklärt Inhaber Christof Lang.



Angebot erweitert

Nach 90 erfüllten Lebensjahren ist von Gürtlers neun Geschwistern nur noch eine Schwester am Leben, ansonsten wäre ein Familienausflug in die Burgenwelt und ein Abstieg mit dem „DragonFly“ in diesem hohen Alter – da ist sich der 90-Jährige sicher – ganz bestimmt ein unvergesslicher Gruppenausflug für alle Beteiligten geworden.



Der „DragonFly“ erweitert damit das Unterhaltungsangebot der Burgenwelt um einen Adrenalinkick für die ganze Familie, denn auch die Kleinsten können ab einem Startgewicht von 30 Kilo und mit genügend Mut im Gepäck wie ein Drache durch die Lüfte fliegen. Die Zipline zieht aber auch ein weiteres Publikum an – und zwar Vereine, Firmen, Schulklassen sowie Gruppenreisende, die sich in die Lüfte schwingen.