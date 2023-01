Söder in Füssen: „Erstklassigkeit wird belohnt“

Da ist auch „Sisi“ begeistert: Zum ersten Mal in seiner Geschichte erhält das Festspielhaus staatliche Subventionen, überbracht von Ministerpräsident Markus Söder und Kunstminister Markus Blume (rechts). © Foto: Matthias Balk/Bayerische StK

Happy End für das Festspielhaus Neuschwanstein: Ministerpräsident Markus Söder und Kunstminister Markus Blume haben staatliche Subventionen im Gepäck.

Füssen – Was die Bemühungen vonseiten des Landkreises Ostallgäu, dem Bezirk Schwaben und Eigentümer Manfred Rietzler samt Mitarbeiterstab betrifft, kann man wohl sagen: Es gab ein Happy End. Am Mittwoch vergangener Woche überbrachten der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) und Kunstminister Markus Blume den institutionellen Förderbescheid für das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. 450.000 Euro zusätzlich fließen von nun an jährlich in die Kasse der Kulturstätte am Ufer des Forggensees.



Söder sagte, die Förderung sei gut begründet. „Mit viel Eigenengagement und mit der Unterstützung vieler Partner ist es in den vergangenen Jahren gelungen, hier erstklassige Produktionen zustande zu bringen.

Diese Erstklassigkeit und dieses Engagement wird jetzt belohnt“, erklärte der Ministerpräsident. „Mir war es ein Anliegen zu sagen: Es findet Hochkultur, Spitzenkultur für Bayern, nicht allein in München statt. Wir betrachten die Förderung dieses Hauses nicht nur als ein regionales Ereignis, sondern als ein bayerisches Angebot. Es rundet das gesamte Portfolio der bayerischen Kunstkultur und Festspielhausszene deutlich ab.“ Mit der Förderung steige das Haus auf in die „bayerische Championsleague“ der Theater, gratulierte Kunstminister Blume mit einem Schmunzeln.



Kein einfacher Weg

Es war kein einfacher Weg, den die Befürworter und Unterstützer des Musicalhauses in den vergangenen Jahren gegangen sind. Die Bemühungen wurden allerdings mit Erfolg gekrönt. Zum ersten Mal in seiner Geschichte erhält das Festspielhaus staatliche Subventionen. Fast eine halbe Million Euro aus München, zu den Hilfen von Landkreis und Bezirk addiert, versprechen die stattliche Summe in Höhe von 750.000 Euro an Fördermitteln pro Jahr. Geschäftsführerin Birgit Karle meinte: „Mit dem Tag heute blicken wir optimistisch in die Zukunft.“



Für die staatliche Begünstigung waren der Landkreis, die Stadt Füssen und der Bezirk Schwaben als fördernde Partner eine grundlegende Voraussetzung. Das betonte nach Söder auch Markus Blume, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Die Förderung sei das Ergebnis harter, langjähriger Arbeit, bei der „strenge Regeln“ eingehalten wurden.



Die Laune war bestens beim Besuch von Markus Söder in Füssen, hier im spaßigen Austausch mit CSU-Landtagsabgeordneter Angelika Schorer, Bürgermeister Maximilian Eichstetter und Landrätin Maria Rita Zinnecker. © Selma Hegenbarth

Beschlossen wurde sie bereits vor einigen Jahren. Für eine Umsetzung gab es entsprechende Bedingungen zu erfüllen. Die verstetigte Subvention durch den Freistaat setzt einen durchgängigen, fünfjährigen Betrieb mit mindestens 100 Spieltagen und zwei Neuproduktionen jährlich voraus. Das muss mit eigenem Ensemble vonstatten gehen.

Hierzu ist eine besondere überregionale Bedeutung sowie ausreichende Finanzhilfe von kommunaler Seite unabdinglich. Der Bescheid habe Signalwirkung, so Blume: „Großes Theater ist nicht auf die Metropolen beschränkt, sondern kann sich auch in der Fläche entwickeln.“

Für die CSU-Landtagsabgeordnete Angelika Schorer sei dieser Tag die Krönung der Arbeit über die vielen Jahre hinweg. „Ein Freudentag“, so Schorer. Seit 20 Jahren habe sie sich immer wieder für den Erhalt des Festspielhauses eingesetzt. Unter anderem gemeinsam mit Landrätin Maria Rita Zinnecker, die es Sehnsucht danach nannte, das Musicalhaus in Füssen mit dem gesamten Programm und seiner Jugendarbeit (Ludwigs Musical Academy) sicher aufstellen zu können.

Für Zinnecker sei das Haus ein überregionaler, kultureller Leuchtturm. Der Bezirk sah sich laut Martin Sailer, Bezirkstagspräsident Schwabens, in der Pflicht, bei der Förderung mit einzusteigen. „Das Haus ist von großem Wert für die Region, es ist unbedingt sinnvoll, es auch zu unterstützen.“



Historischer Moment

Freude empfinde Sailer, dass Manfred Rietzler dem Festspielhaus treu bleiben und sich nicht auf den Geldern aus öffentlicher Hand ausruhen wolle. Das Festspielhaus ist nicht nur die zweitgrößte Bühne Europas, sondern ein „ganz besonderer Standort“, sagte Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Einstimmig habe die Stadt, trotz hoher eigener Verschuldung, die Förderung der Kulturstätte beschlossen. Das ausgesprochene Vertrauen der bayerischen Regierung nannte er einen „historischen Moment für die Region und die Kulturstadt Füssen“.

Dass das Haus tief in den roten Zahlen steht, ist kein Geheimnis. Seit der Eröffnung im Frühjahr 2000 war finanziell gesehen kein Land in Sicht, die Pandemie tat ihr Übriges dazu. Die erste Insolvenz wurde bereits drei Jahre nach dem Start eingereicht. 2007 wurde der Spielbetrieb eingestellt und nur vereinzelt nutzten fremde Veranstalter das Festspielhaus für Gastspieltheater. Erst im August 2016, auf eine Crowdfunding-Aktion hin, wurde das hauseigene Musical „Ludwig²“ wieder aufgenommen. Nur wenige Wochen danach meldete die damalige Betreibergesellschaft erneut Insolvenz an.



ln ruhige Fahrwasser

An diesem Punkt trat Manfred Rietzler auf den Plan. Der Marktoberdorfer Unternehmer hat seinen Wohnsitz zwar nach Thailand verlegt, was mit dem Festspielhaus in seiner Heimat geschah, ließ ihn dennoch nicht kalt. Im November 2016 machte er das Haus zu seinem Projekt. Als er den Kauf abschloss, habe er nicht gewusst, wie kompliziert sich das gestalten würde. Dankbar sei der Investor dafür, dass das Festspielhaus nun „in ruhige Fahrwasser geführt“ werden kann.



„Jetzt wird man von den großen Häusern mit gefördert und ich glaube, das ist auch angemessen“, erklärte sich Markus Söder als Fan des „Musical made in Bavaria“ und des gesamten Allgäus. Der Ministerpräsident ist überzeugt, dass die Popularität Bayerns auch auf der schönen Landschaft und Natur fußt.

Davon abgesehen, findet Söder, dass das Haus „eine ziemliche coole Sache ist“. Die aktuelle Fördersumme ist nicht in Stein gemeißelt. So erwähnte der Ministerpräsident, es würde nicht „die letzte Summe sein, wenn es gut läuft.“ Jetzt könne der Fokus erst einmal wieder auf qualitativ hochwertigen Musicalproduktionen liegen und es sei Planungssicherheit geben.



Das dankte von künstlerischer Seite der Theaterleiter des Hauses, Benjamin Sahler. Er ist überzeugt: „Theater macht die Welt ein klein wenig zu einem besseren Ort.“ (sh)