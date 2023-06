„Freunde König Ludwigs II.“ treffen sich zum 20. Mal in Schwangau

Karl Theodor von Sauer war der Flügeladjutant Ludwig II. © Freunde König Ludwigs II.

Das jährliche Treffen der Freunde König Ludwigs II. ist seit 2002 fester Bestandteil des kulturellen Lebens im Allgäu. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit.

Schwangau - Wenn sich die „Freunde König Ludwig II.“ vom 8. bis 10. Juni zum 20. Mal in Schwangau treffen, wird auch Erich Adami wieder einen Vortrag halten. Er war im Jahr 2002 der Initiator des 1. Treffen der Freunde in der damaligen Gaststätte des Kurhauses Schwangau.

Seitdem finden immer wieder bekannte Autorinnen und Autoren im Rahmen der Treffen den Weg nach Füssen, um ihre neuesten Forschungsergebnisse über Leben und Tod des Märchenkönigs vorzustellen. Die Treffen sind privat organisiert und unabhängig von Vereinen. Teilnehmen kann jeder.

Initiator Erich Adami, Jahrgang 1947, lebt in Kleinwallstadt bei Aschaffenburg. Er widmet sich seit vielen Jahren der Erforschung des Lebens von König Ludwig II. Im Lauf der Jahre schuf er ein umfangreiches privates Ludwig-II.-Archiv, in dem sich die einschlägigen Bücher, Zeitschriftenartikel und Medien zur Thematik befinden.

Erich Adami organisierte 2002 das erste Treffen der „Freunde König Ludwig II.“ und wird heuer wieder einen Vortrag halten. © Freunde König Ludwigs II.

Zahlreiche Vorträge hat er bereits bei den Freunden gehalten und so ist es für ihn eine große Ehre, wenn er beim 20. Treffen sein Referat am Eröffnungstag halten darf. Sein Thema beim Jubiläumstreffen am 8. Juni um 19 Uhr im „Schlossbrauhaus“: „Die Rolle von Post und Telegraph bei der Entmachtung König Ludwigs II. von Bayern im Jahre 1886“.



Neben Adami werden Sepp Schleicher und Sebastian Kuboth bei dem Treffen der „Ludwig-Freunde“ ihre Forschungsergebnisse vorstellen. Schleicher wird laut Veranstalter am Freitag, 9. Juni, zum Thema „Ludwig II. aus der Sicht seines Flügeladjutanten Karl Theodor von Sauer“ referieren.

Schon während seiner Grundschulzeit erfasste Sepp Schleicher die Leidenschaft, Leben und Wirken König Ludwigs nahe zu kommen. In seinem Vortrag im „Schlossbrauhaus“ wird er auf bisher unerforschten und unbekannten Briefen Carl von Sauers, Flügeladjutant Ludwigs II., eingehen, in denen von Sauer von Jagden in Berchtesgaden und dem Hofleben zu Zeiten, als Ludwig noch Kronprinz war, schreibt. Beginn ist ebenfalls um 19 Uhr.

Einen Tag später, am 10. Juni, wird der Antiquar Sebastian Kuboth über seine Forschungsergebnisse zum Bühnentechniker Fritz Brandt sprechen. Der Darmstädter pflegte eine sehr innige Freundschaft zu König Ludwig II. und war auch für die technische Ausstattung des „Neuen Wintergartens“ zuständig. In den Lebenserinnerungen beschreibt er einige persönliche Begegnungen mit dem König, aber auch mit Richard Wagner.

Diese Memoiren blieben fast hundert Jahre lang als unveröffentlichtes Manuskript in Familienbesitz. Erst 2021 konnte der Sammler, Autor und Antiquar Sebastian Kuboth diese Lebenserinnerungen retten und ein Buch dazu veröffentlicht. Los geht`s um 19 Uhr. Donnerstag., 8. Juni:



Das Programm Donnerstag., 8. Juni:

19 Uhr Vortrag von Erich Adami „Die Rolle von Post und Telegraphie bei der Entmachtung König Ludwig II. von Bayern im Jahr 1886“

Ort: Schlossbrauhaus Schwangau 1. Stock

Freitag, 9. Juni:

11 Uhr Weißwurstfrühstück

Ort: Schlossbrauhaus Schwangau Hiltepoldstube

19 Uhr Vortrag von Sepp Schleicher „Ludwig II. aus der Sicht seines Flügeladjutanten Karl Theodor von Sauer“

Ort: Schlossbrauhaus Schwangau 1. Stock

Samstag, 10. Juni:

18 Uhr Vortrag von Sebastian Kuboth „Fritz Brandt, König Ludwig II. und der Pfauenwagen“

Ort: Schlossbrauhaus Schwangau Seminarraum im Untergeschoss