Friederike Lukaszewski aus Pfronten wird das Ostallgäu für ein Jahr in den USA repräsentieren

Stephan Stracke beglückwünscht Friederike Lukaszewski aus Pfronten zum USA-Stipendium. Im August wird die junge Vergolderin die Reise über den großen Teich antreten und ihr Abenteuer Auslandsjahr beginnen. © Abgeordnetenbüro

Pfronten – Ein Jahr in den USA leben, arbeiten, eine fremde Kultur kennenlernen und dabei die eigenen Fremdsprachenkenntnisse perfektionieren: Dieser Wunsch geht nun für Friederike Lukaszewski aus Pfronten in Erfüllung.

Der heimische Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke (CSU) wählte die 22-jährige Vergolderin und Kunsthandwerkerin im Zuge des Parlamentarischen Patenschaftsprogramm (PPP) des Bundestages aus mehreren Bewerbern aus seinem Wahlkreis aus und übernahm ihre Patenschaft für das USA-Jahr.



Seit 1983 vergeben der Bundestag und der US-Kongress Stipendien im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms. Unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble werden in diesem Jahr insgesamt 360 Stipendien für Schülerinnen und Schüler sowie für junge Berufstätige verliehen.



„Dieser Austausch soll nicht nur der allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung dienen, es werden damit die Beziehungen beider Länder lebendig erhalten und enger geknüpft”, betont Stracke.



Im August geht es über den große Teich

Die Vorfreude ist Friederike Lukaszewski jetzt schon anzusehen. Noch aber muss sie sich gedulden. Wenn alles gut geht und die Pandemie die Reisepläne nicht durchkreuzt, kann sie im August in den Flieger steigen und die Reise über den Atlantik antreten. In den kommenden Wochen werden die Stipendiaten in verschiedenen Online-Seminaren umfassend geschult, ehe es dann in die jeweilige Gastfamilie geht. In welchem Bundesstaat ihr neues Zuhause auf Zeit liegt, weiß die Pfrontenerin bislang noch nicht. Wenn sie es sich wünschen dürfte, würde sie sich eine größere Stadt aussuchen. „Hier sehe ich als Kunsthandwerkerin mehr Chancen für mich und meine Arbeit”, erklärt sie.



Schon während ihrer Ausbildung zur Vergolderin wünschte sie sich einen längeren Auslandsaufenthalt anzutreten, erzählt die junge Stipendiatin im Gespräch mit Stracke. Dann sei in der Meisterschule ein Lehrer auf sie zugekommen und habe ihr den Flyer mit allen Daten zum PPP in die Hand gedrückt. Damit war ihre Begeisterung geweckt. „Noch am gleichen Abend habe ich dann meine Bewerbung geschrieben”, berichtet sie.



Perfekter Zeitpunkt

Zum jetzigen Zeitpunkt und mit einer bereits abgeschlossenen Ausbildung ein Jahr in den USA zu verbringen, sei perfekt und zugleich eine großartige Chance, die sich die junge Pfrontenerin auf keinen Fall entgehen lassen wollte. „Ich bin weltoffen und freue mich sehr auf diese neue Herausforderung, auf die neuen Eindrücke und auch auf das Ungewisse”, sagt sie und dankt Stracke dafür, dass er sie ausgewählt hat.

Als Juniorbotschafterin möchte sie den Menschen, denen sie in den Staaten begegnet, das Ostallgäu näher bringen, in dem sie aufgewachsen ist und das sie geprägt hat. Europäische und vor allem Allgäuer Lebensart ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu bringen, sehe sie als wichtigen Teil ihres Abenteuers Auslandsjahr.



Weltoffen, zielstrebig und reflektiert

Stracke ist überzeugt, mit Lukaszewski genau die richtige Bewerberin für das Stipendium in den USA ausgesucht zu haben. „Friederike Lukaszewski hat sich in unseren Gesprächen als sehr weltoffen, zielstrebig und reflektiert erwiesen. Mit ihrer sympathischen Ausstrahlung und ihrer Herzlichkeit wird sie das Allgäu in Amerika bestens vertreten.” Als Pate werde er auch während des Auslandsaufenthaltes mit ihr in Kontakt bleiben, um zu hören, wie es ihr in den Staaten ergeht.



Wer sich für das PPP interessiert, kann sich auf www.bundestag.de/ppp informieren. Bewerbungen für das Programmjahr 2022/2023 sind ab dem 2. Mai möglich.

