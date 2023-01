Fritz Valentin ist das Füssener Neujahrsbaby

Von: Matthias Matz

Papa Nikita und Mama Sophie mit dem Füssener Neujahrsbaby Fritz Valentin. © Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

Fritz Valentin Eike ist das erste Baby, das in diesem Jahr im Füssener Krankenhaus das Licht der Welt erblickte.

Füssen/Nesselwang - Um 15:04 Uhr am Neujahrstag war es in der Klinik Füssen soweit: Der kleine Fritz Valentin gab mit 51 cm und 3465 Gramm den ersten Schrei von sich. Er ist das erste Kind der jungen Familie Eike aus Nesselwang und das erste Baby, das im neuen Jahr im Füssener Krankenhaus geboren wurde.

„Für uns beginnt ein frohes neues Jahr zu dritt“, erzählt die 22-jährige glückliche Mutter Sophie. „Und wir haben uns hier im Kreißsaal Füssen gut aufgehoben gefühlt“, ergänzt der stolze 26-jährige Vater Nikita.

Eigentlich hätte Fritz Valentin ein Christkind werden sollen, da der errechnete Geburtstermin am 25. Dezember war. Doch am Silvesterabend gegen 22 Uhr gab es klare Anzeichen und der kleine Fritz Valentin kam am Neujahrstag auf die Welt. Bei der Geburt geholfen haben die Hebamme Eva Keller und Ärztin Lea Sophia van Buren.

Der Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe Dr. Winfried Eschholz freut sich für die Familie. „Werdende Mütter und Väter werden von der Schwangerschaft bis zum Wochenbett individuell von unserem qualifizierten Team aus Hebammen, Pflegekräften und Ärzten der Abteilung für Geburtshilfe betreut“.