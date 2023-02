Füssen: Unfallopfer erliegt seinen schweren Verletzungen

Von: Matthias Matz

Zwei Tage nach dem Unfall ist der 82-Jährige an seinen Verletzungen verstorben. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Zwei Tage, nachdem er im Füssener Ortsteil Bad Faulenbach von einem rückwärtsfahrenden Auto erfasst wurde, ist ein 82-jähriger im Krankenhaus gestorben.

Füssen - Ein am Montag vergangener Woche im Ortsteil Bad Faulenbach von einem rückwärtsfahrenden Pkw erfasste 82-jährige Fußgänger erlag am Mittwochabend seinen schweren Verletzungen. Das teilte die Polizei am heutigen Dienstag mit.

Die Staatsanwaltschaft Kempten ordnete daraufhin eine Obduktion an, um die Todesursache aufzuklären. Gegen den Unfallfahrer ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Tötung.

Zwei Tage vor seinem Tod war der 82 Jahre alte Mann im Schwärzerweg in Bad Faulenbach vom Fahrer eines rückwärtsfahrenden Autos übersehe und umgestoßen worden. Bei dem Sturz zog sich der ältere Herr schwere Verletzungen zu. Sachschaden entstand keiner.