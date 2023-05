Füssen: Acht Schwanenküken sind tot

Von: Riccarda Gschwend

Da war die Familie noch komplett: Acht Küken hatten die Schwaneneltern am Lech. Doch sie hatten sich einen gefährlichen Ort ausgesucht. © Brunhild Willbrandt

Acht Schwanenküken wurden beim Stauwehr am Lech zwischen Füssen und Schwangau von der Strömung mitgerissen und sind tot. Nicht nur das sorgt für erhitzte Gemüter.

Füssen – Acht Schwanenküken wurden am vergangenen Donnerstag beim Stauwehr am Lech zwischen Füssen und Schwangau von der Strömung mitgerissen und sind tot. Eines hatte zunächst überlebt und wurde von einer Tierschützerin gerettet und zu den Eltern gebracht. Inzwischen ist aber auch das gerettete Küken gestorben.

Brunhild Willbrandt aus Rieden am Forggensee hat die Schwanenfamilie regelmäßig beobachtet. Sie geht häufig am Lech spazieren und schaut den Wasservögeln, wie sie erzählt, manchmal stundenlang zu. Als am 12. Mai die Schwanenfamilie mit den acht Küken zum ersten Mal das Nest verließ, war sie dabei und machte Fotos.

Brunhild Willbrandt beobachtete in den folgenden Tagen, wie die Kleinen mit ihren Eltern nahe der Staumauer auf Nahrungssuche gingen. „Sie mögen gern die Mücken dort – das ist wichtiges Eiweiß für sie“, weiß die Tierliebhaberin. Die 71-Jährige erzählt, wie sich die jungen Schwäne durch die Strömung kämpften, um Nahrung zu suchen.

Küken haben es nicht geschafft

Leider erreichte dann am Donnerstag eine traurige Nachricht die Rentnerin: „Eine Tierschützerin informierte mich in der Früh. Teilweise ist die Strömung so groß, dass die Küken es nicht geschafft haben und mitgerissen wurden“. Zunächst hatte noch ein Jungtier überlebt, das von der Tierschützerin den Eltern gebracht wurde. Doch am Ende des Tages war auch dieses tot.



Brunhild Willbrandt ist wütend. „Man hätte die Familie zwei Tage nach dem Schlüpfen umsiedeln müssen“, sagt sie. „Ich war da, ich hätte es ja auch gemacht, aber ich darf das nicht, weil es sich um Wildtiere handelt.“ Ihr Vorschlag: Die Schwäne müssten zwei Tage nach dem Schlupf sehr früh am Morgen, noch bevor die Hundebesitzer zum Gassigehen vorbeikommen, mit Futter über den Radweg an den Forggensee gelockt werden. So könnten sie umgesiedelt und vor dem gefährlichen Stauwehr gerettet werden, ist sich die Rentnerin sicher.

Ihrer Ansicht nach tut der Bund Naturschutz hier zu wenig, obwohl das Problem schon lange besteht. Vor zwei Jahren waren schon einmal neun Küken mitgerissen worden, wobei die meisten ihr Leben lassen mussten. Zunächst hatten zwei Jungvögel überlebt, einer konnte letztlich von den Eltern großgezogen werden.

Noch keine machbare Lösung gefunden

Hans Hack, der Vorsitzende der Bund Naturschutz Ortsgruppe Halblech und zuständig für das Schwanennest am Lech, bedauert den Verlust der Küken, sagt aber auch klipp und klar: „Eine machbare Lösung haben wir noch nicht gefunden.“ Der Bund Naturschutz hat extra eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit diesem Thema befasst. Aber eine Rettung wäre erstens aufwendig und zweitens gefährlich. Die Wasserwacht müsste mithelfen, erklärt Hack, und das Boot bei starker Strömung sichern – jedoch sei die Wasserwacht nun einmal in erster Linie für die Rettung von Menschen zuständig.

Vor zwei Jahren hatte die Wasserwacht sogar bei der Suche nach den weggeschwemmten Küken geholfen – aber dass solche Einsätze wiederholt werden sollen, sei nicht zu vermitteln. Das Wasser einfach längere Zeit aufzustauen und so zu verhindern, dass die jungen Vögel mitgerissen werden, sei auch kein gangbarer Weg. „Das Wasser muss abgelassen werden“, sagt Hack, schließlich hänge ein Kraftwerk dran. „Wir können eigentlich nichts tun, so leid es uns tut“, sagt Hans Hack.

Die Frage, warum die Schwäne nicht aus Erfahrungen lernen und sich angesichts der Gefährlichkeit freiwillig einen neuen Platz für ihr Nest suchen, kann der Naturschützer nicht beantworten. „Seit 30 Jahren wird da gebrütet“, sagt er. „Und es ist die blödeste Stelle.“



Immerhin habe man schon einiges unternommen, um das Nest zu schützen. Ein Zaun um den Bereich soll Passanten davon abhalten, zu nahe zu kommen, „damit die Schwäne in Ruhe brüten können“, wie Hans Hack sagt.



Aggressive Reaktionen

Mit der Ruhe scheint es rund um die Füssener Schwäne allerdings nicht so weit her zu sein: Wenige Tage vor dem Tod der Küken gab es einen Vorfall, bei dem ein 84-jähriger Mann einer Frau ins Gesicht schlug, weil diese ihn aufgefordert hatte, das Füttern der Wasservögel zu unterlassen. Diesen Vorfall, erzählt Brunhild Willbrandt, habe sie miterlebt.

Und auch sie selbst habe schon mit aggressiven Reaktionen zu tun gehabt, wenn sie darauf hinwies, dass die Vögel nicht gefüttert werden sollten. „Man müsste Schilder aufstellen, dass an der Lechbrücke das Füttern von Wasservögeln verboten ist“, fordert Brunhild Willbrandt. Sie könne auch nicht nachvollziehen, warum Menschen sich trotz des Zauns dem Nest nähern und Stroh darin verteilen, ärgert sie sich.



Die Schwaneneltern am Lech sind also nun verwaist. Ob sie im nächsten Jahr brüten werden, wird sich zeigen. Vergangenes Jahr, erzählt Hans Hack, hätten sie gar keinen Nachwuchs gehabt.