Aldi-Erweiterung: Räte vertagen Satzungsbeschluss wegen Anwaltsschreiben

Von: Katharina Knoll

Um seine Waren besser präsentieren zu können, möchte der Discounter Aldi seine Verkaufsfläche vergrößern. © Archiv

Füssen - Aufgrund eines Anwaltsschreibens hat der Bauausschuss jetzt den Satzungsbeschluss zur Bebauungsplanänderung für die Aldi-Erweiterung zurückgestellt.

Um Aldi in der Abt-Hafner-Straße eine Vergrößerung der Verkaufsfläche und Attraktivierung zu ermöglichen, hätte der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung eigentlich den Satzungsbeschluss für die achte Änderung des Bebauungsplans „N10 – Moosangerweg Ost“ fassen können. Doch ein Anwaltsschreiben des Discounters veranlasste das Gremium, den Antrag zurückzustellen.

„Das ist eine etwas befremdliche Entwicklung“, meinte Bauamtsleiter Armin Angeringer. Eigentlich habe sich die Stadtverwaltung mit dem Unternehmen darauf geeinigt, dass es im Zuge der Erweiterung auf das Baufenster auf dem Parkplatz verzichtet, in dem ein weiteres Gebäude, wie die ursprünglich geplante dm-Drogerie, entstehen könnte. Mit diesem Angebot war der Discounter im vergangenen Februar an die Stadt Füssen herangetreten (der Kreisbote berichtete).

Breitere Gänge

Mittlerweile habe die Stadt einen städtebaulichen Vertrag mit Aldi abgeschlossen, der das Vorhaben genau umreißt. Demnach soll die Verkaufsfläche von aktuell rund 976 Quadratmetern auf ca. 1180 Quadratmetern vergrößert werden. Der Discounter möchte damit nicht sein Sortiment erweitern, sondern seine Waren besser präsentieren und den Markt kundenfreundlicher beispielsweise durch breitere Gänge gestalten. Am Gebäude an sich wird es keine Veränderungen geben. Auch der Parkplatz sollte ein Parkplatz bleiben. Die Baugenehmigung dafür habe der Markt bereits erhalten, so der Bauamtsleiter. Parallel dazu segnete der Stadtrat den Bebauungsplanentwurf ab, der daraufhin in die öffentliche Auslegung ging. „Eigentlich haben wir kein Problem darin gesehen. Das war genau das, was wir vertraglich geregelt haben“, erklärte Angeringer.

Post vom Anwalt

Doch nun habe sich der Anwalt des Discounters an die Stadtverwaltung gewandt. In seinem Schreiben äußerte er Bedenken wegen des weggefallenen Baufensters. Dass die Baufenster nun eng um den Bestand gefasst wurden, seien für ihn unzumutbare Einschränkungen.

Diese neue Entwicklung müsse die Stadtverwaltung erst einmal mit ihrer Anwaltskanzlei klären, meinte der Bauamtsleiter. Deshalb empfahl er, die Abwägungen der öffentlichen Auslegung und den Satzungsbeschluss bis dahin zurückzustellen. In dem Zug soll die Stadtverwaltung gleich nachhaken, was sie hier falsch gemacht habe, forderte Dr. Martin Metzger (BfF). Die Zurückstellung segnete der Bauausschuss einstimmig ab.