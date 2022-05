Aufwandsentschädigung Tegelbergbahn: Iacob weist Klage der Stadt zurück

Von: Matthias Matz

Füssens Ex-Bürgermeister Paul Iacob © Archiv

Füssen – Ob sich die Stadt Füssen und ihr Ex-Bürgermeister Paul Iacob (SPD) vor dem Verwaltungsgericht Augsburg wiedersehen werden, bleibt offen. Iacobs Anwalt hat beantragt, die Klage der Stadt gegen seinen Mandanten abzuweisen.

„Wir haben einen Widerspruch abgegeben“, sagte Iacob gegenüber dem Kreisboten. Die Klage sei völlig unbegründet und lediglich der Versuch einiger Stadträte, seinen Ruf zu schädigen.

Wie berichtet, hatte der Stadtrat im Dezember beschlossen, vor dem Augsburger Verwaltungsgericht Klage gegen Iacob einzureichen. Hintergrund ist, dass Iacob während seiner Zeit als Bürgermeister (2008 – 2020) satzungsgemäß auch Mitglied der Geschäftsführung und des Beirats der Tegelbergbahn in Schwangau war und dafür Aufwandsentschädigungen erhielt. Mit ihrer im Januar eingereichten Klage will die Stadt nun richterlich feststellen lassen, ob Iacob das Geld – es geht um immerhin rund 131.000 Euro – an die Stadt hätte abführen müssen oder behalten durfte.

Iacob beharrt darauf, nicht falsch gehandelt zu haben

Iacob beharrt nach wie vor darauf, dass er das Geld nicht habe abführen müssen und hat deshalb jetzt von seinem Anwalt bei Gericht beantragen lassen, die Klage abzuweisen. „Und das begründen wir mit Fakten“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. So habe seinerzeit sowohl der Städtetag als auch das Landratsamt die seinerzeit gängige Praxis geprüft und nicht beanstandet. „Ich habe nur so gehandelt, wie es die Rechtsaufsicht und übergeordnete Institutionen abgesegnet haben“, betonte er.



Juristen raten ab

Damit dürfte Iacob recht haben. Bereits im Januar teilte das Landratsamt in Marktoberdorf dazu auf Anfrage des Kreisboten mit, dass bei Iacobs Tätigkeiten für die Tegelbergbahn nicht von einer „Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst“ auszugehen sei, da der Ex-Rathauschef damit nicht vom Stadtrat beauftragt worden sei.

Selbst die Juristen der Stadt sollen den Kommunalpolitikern im Dezember mangels Erfolgsaussichten von einer Klage abgeraten haben.



Persönliche Motive?

Umso verwunderter ist der ehemalige Bürgermeister, dass der Stadtrat sich dennoch zu einer Klage entschieden habe. Wider besseren Wissens habe das Stadtparlament einen unberechtigten Prozess vom Zaun gebrochen, der die Kommune viel Geld kosten werde, sollte sie unterliegen, kritisiert er. Denn dann müsste das Rathaus die Prozesskosten tragen.

Er vermute, so der Sozialdemokrat weiter, dass einige wenige Stadträte den Rest des Gremiums aufgewiegelt haben. „Einige Stadträte versuchen mit aller Gewalt und tiefsten Emotionen gegen meinen Ruf zu arbeiten“, sagte er mit Verweis auf zwei bereits abgeschlossene Verfahren gegen ihn. Dabei war es zum einen um die Vermietung des Alten Landratsamtes an eine Arztpraxis gegangen sowie um den Leasingvertrag für einen neuen Dienstwagen für seinen Nachfolger Maximilian Eichstetter (CSU). Beide Verfahren wurden jedoch eingestellt (der Kreisbote berichtete ausführlich). „Vielleicht habe ich einen Stadtrat mal nicht so gehuldigt wie er es gerne gehabt habe“, mutmaßt Iacob über die möglichen Motive.

Laut Dr. Wolfgang Miller, Sprecher des Verwaltungsgerichts Augsburg, hat die Füssener Stadtverwaltung nun bis kommenden Freitag, 13. Mai, Zeit, zu Iacobs Antrag Stellung zu nehmen. Mehr gebe es derzeit aus Sicht des Gerichts nicht dazu zu sagen.