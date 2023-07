Füssen: Autofahrer gefährdet KOD-Mitarbeiterinnen

Von: Matthias Matz

Die Füssener Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Ein rücksichtsloser Autofahrer soll zwei Mitarbeiterinnen des Füssener KOD gefährdet haben. Nur dank der Reaktion der Frauen ging der Vorfall glimpflich aus.

Füssen - Die Füssener Polizei sucht nach Zeugen eines Vorfalls, bei dem ein rücksichtsloser Polo-Fahrer zwei Mitarbeiterinnen des Kommunalen Ordnungsdienstes beim Überqueren der Straße gefährdet haben soll.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, gingen zwei Mitarbeiterinnen des Kommunalen Ordnungsdienstes bereits am Donnerstag vergangener Woche gegen 11.40 Uhr bei auf grün geschalteter Fußgängerampel am Prinzregentenplatz über die Straße in Richtung Fußgängerzone.

Im selben Moment soll aus der Augsburger Straße ein grauer VW Polo auf den Prinzregentenplatz eingefahren und den Fußgängerüberweg gequert haben, ohne dabei Rücksicht auf die vorrangberechtigten Fußgängerinnen zu nehmen.

Einen Zusammenstoß mit dem Auto konnten die beiden Frauen nur durch eine schnelle Reaktion verhindern, heißt es weiter im Bericht. Verletzt wurde durch den Vorfall glücklicherweise niemand.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Füssen unter der Telefonnummer 08362/91 230 zu melden.