Autohaus Heuberger heißt elf neue Azubis willkommen

Von: Katharina Knoll

Die Geschäftsführung des Autohaus Heuberger begrüßt elf neue Auszubildende im Unternehmen. © privat

Füssen/Bernbeuren – Elf neue Auszubildende hat das Autohaus Heuberger am vergangenen Donnerstag in seinen Räumen begrüßt. Sechs von ihnen starteten in Füssen in ihr Berufsleben. Fünf werden ihre Lehrzeit im Autohaus in Bernbeuren absolvieren.

„Alle Lehrstellen konnten besetzt werden“, freute sich Elena Heuberger, Leitung Marketing und Kommunikation im Autohaus Heuberger, beim Ausbildungsstart.



Die jungen Männer und Frauen werden in den kommenden Jahren die Berufe Kfz-Mechatroniker, Fahrzeuglackierer sowie Automobilkauffrau bzw. -kaufmann erlernen sowie im Programm „Abi und Auto“ ihren Meister machen.



Führung durch Betrieb

An ihrem ersten Ausbildungstag lernten die neuen Lehrlinge erst einmal die Geschäftsführung kennen, die sie begrüßte und anschließend eine Einführung ins Unternehmen gab. Danach folgte eine Führung durch den Betrieb, während der die Lehrlinge auch Einblicke in die Lackiererei erhielten.

Beim gemeinsamen Mittagessen mit ihren Kollegen, kamen sie unter einander ins Gespräch und tauschten sich über ihre ersten Eindrücke aus.