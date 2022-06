Bauausschuss gibt grünes Licht für neuen Mobilfunkmasten an der B16

Von: Katharina Knoll

Erst vor wenigen Jahren wurde der Mobilfunkmast auf dem Galgenbichl aufgestellt. Trotzdem gibt es noch Lücken im Mobilfunknetz rund um Füssen. Eine davon soll jetzt der neue Mast an der B16 schließen. © Archiv/Katharina Knoll

Füssen – Jetzt wird es konkret: Nachdem die Stadt Füssen vor ziemlich genau einem Jahr neue Standorte für Mobilfunkmasten vorgeschlagen hatte, ging nun der erste Bauantrag für einen 35 Meter hohen Masten an der B16 ein. Und der Bauausschuss segnete ihn am Dienstag einstimmig ab.

Hohe Wellen hat vor einem Jahr die Nachricht geschlagen, dass die Deutsche Telekom und O2 neue Masten in der Lechstadt aufstellen möchte, um den zum Teil schlechten Mobilfunkempfang in Füssen zu verbessern. Denn obwohl vor einigen Jahren zwei neue Sendeanlagen auf dem Galgen- und Fischerbichl in Betrieb gegangen sind, rissen die Beschwerden über schlechten Handyempfang bei der Füssener Stadtverwaltung nicht ab, wie diese seinerzeit berichtete. Die Netzbetreiber hätten daraufhin erklärt, dass es vor allem in der touristischen Hauptsaison Kapazitätsengpässe in der Mobilfunknetzen gebe. Um das zu ändern, reichten die Telekom und Telefónica, zu der O2 gehört, vor einem Jahr Suchkreisanfragen für sieben Standorte im Raum Füssen ein.

„Das Problem ist: Wir können nicht mitdiskutieren“, hatte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) damals erklärt. Auf Grundlage des Mobilfunkpakts Bayern können Kommunen nur Standortvorschläge machen, an die sich die Mobilfunkbetreiber allerdings nicht halten müssen. Die Stadt hat sich daraufhin zusammen mit der Firma „Corwese“ auf die Suche nach den aus ihrer Sicht idealen Standorten für die Mobilfunkmasten gemacht, die die Stadträte anschließend mehrheitlich absegneten. Dieses Vorgehen kritisierte jedoch das „Mobilfunk Forum“, dem unter anderem eine Diskussion über die Alternativstandorte fehlte.



Technisch sinnvoll



Anschließend wurde es in der Öffentlichkeit aber ruhig um das Thema. Nun, ein Jahr später, gehen die Planungen weiter. Da sich herausgestellt hat, dass der anvisierte Standort an der B16 nahe des Wertstoffhofs sowohl funktechnisch als auch wirtschaftlich Sinn macht, reichte die Deutsche Funkturm GmbH einen Bauantrag für einen 35 Meter hohen Mobilfunkmasten auf dem städtischen Grundstück ein. „Verschiedene Betreiber können den Standort nutzen“, erklärte Bauamtsleiter Armin Angeringer am Dienstag in der Sitzung des Bauausschusses.



Rechtlich spreche zudem nichts gegen den Bau. Das Grundstück ist erschlossen, nur ein kleine Teilfläche der Zufahrt müsse die Stadt noch vom Bund kaufen. „Der finanzielle Aufwand der Stadt hält sich sehr in Grenzen“, meinte der Bauamtsleiter. Unterm Strich erziele die Stadt durch den Mobilfunkmast sogar Einnahmen, da sie das Grundstück zur üblichen Miete zur Verfügung stellt. Das liegt zwar im Landschaftsschutzgebiet, die Stadtverwaltung stuft die Auswirkungen auf das Landschaftsbild aber noch als einigermaßen verträglich ein, informierte Angeringer.



Einen Mast von 35 Meter Höhe sieht man, alles andere ist glatt gelogen.“

„Er ist gut an der Stelle“, befand BfF-Stadtrat Dr. Martin Metzger, der den Masten auch grundsätzlich begrüßte. Nur hieß es seinerzeit, dass der Turm zwischen den Bäumen verschwindet. Mit Blick auf die Illustrationen, die während der Sitzung zu sehen waren, kam Metzger jedoch zu dem Schluss, dass das Unsinn sei. „Einen Mast von 35 Meter Höhe sieht man, alles andere ist glatt gelogen.“



„Das ist klar, die Frage ist nur: wie stark fällt er auf“, entgegnete Eichstetter. Und dieser Turm schließe tatsächlich eine Mobilfunklücke. Bisher sei der Handyempfang nämlich vier Mal weg, wenn man nach Marktoberdorf fahre. „Wir sind hier nicht der Schwarze Peter“, unterstrich der Rathauschef. „Wir hatten das Glück hier mitreden zu können.“