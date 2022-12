Füssen: BdS und Werbegemeinschaft streiten um Wirtschaftsbeirat

Von: Riccarda Gschwend

Die Ansiedelung neuer Unternehmen besonders in der Dienstleistungsbranche ist ein wichtiges Thema für Füssen – auch um Gewerbesteuer zu generieren.

Der Bund der Selbstständigen Füssen ist aus der Werbegemeinschaft „Gemeinsam wir“ ausgetreten. BdS-Vorsitzender Markus Rundt erklärt, wie es dazu gekommen ist.

Füssen – Wenn es nach Markus Rundt, dem Vorsitzenden des Bund der Selbstständigen (BdS) in Füssen geht, müsste die Stadt wesentlich mehr für die Wirtschaftsförderung tun. Sein Ziel: „Wir brauchen einen Wirtschaftsbeirat, der den Stadtrat unabhängig berät.“



Dieser Vorschlag ist zwar nicht neu, soll aber jetzt konkret angegangen werden und hat bereits zu ersten Verwerfungen und Unmut geführt. Konkret hat ein mangelnder Konsens in dieser Frage dazu geführt, dass der BdS aus der Werbegemeinschaft „Gemeinsam Wir“ ausgetreten ist.

Die Werbegemeinschaft mit dem Vorsitzenden Alexander Mayerhofer hatte eigener Aussage nach noch Diskussionsbedarf am Konzept eines Wirtschaftsbeirates gesehen und fühlt sich nun vor den Kopf gestoßen: „Ich bin verwundert, wie der BdS reagiert“, sagt Mayerhofer auf Anfrage. „Wir sollten doch eigentlich gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Unterschiedliche Meinungen müssen erlaubt sein.“

„Das ist ein Unding“

Für Markus Rundt ist es unabdingbar, dass in Füssen ein Wirtschaftsbeirat eingesetzt wird. „Bisher ist die Wirtschaftsförderung in der Stadt ganz klar zur Chefsache erklärt worden“, sagt Rundt. „Das ist ein Unding. Der Bürgermeister hat so viele Aufgaben und dieses Thema kostet so viel Zeit – das kann nicht gut gehen.“

Er werfe niemandem persönliches Versagen vor, betont Rundt, aber die Komplexität des Themas erfordere eine intensive Beschäftigung damit. „Personalgewinnung, Wohnraum für Mitarbeiter, Weiterentwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen, Lebenshaltungskosten – da steckt viel dahinter“, erklärt Rundt. Im Austausch mit anderen Städten bekomme er immer wieder zu hören, dass strategische Wirtschaftsförderung mithilfe eines entsprechenden Beirats für eine Stadt wie Füssen dringend empfohlen werde.



Rundt, der die Consultingfirma „Decura“ leitet und als Prozessberater tätig ist, hat bereits ein Konzept ausgearbeitet. Kurz zusammengefasst sieht dieses vor, dass Vertreter der Unternehmen und Verbände am Runden Tisch über relevante Themen beraten und das Ergebnis über zwei Vertrauensmitglieder im Stadtrat, die vom Stadtrat gewählt werden, weitergibt. Die Entscheidung und die Ausführung liegen beim Stadtrat und der Verwaltung. „Der Wirtschaftsbeirat ist ein reines Beratungsgremium“, erklärt Rundt. „Die Vertrauensmitglieder wären das Bindeglied zum Stadtrat.“

Fehler der Vergangenheit vermeiden

Ihm geht es darum, dass es „viele schlaue Köpfe in Füssen gibt, deren Stimme bisher nicht gehört wurde.“ Fehler in der Vergangenheit, an denen der Wirtschaftsstandort Füssen heute leide, hätten vermieden werden können, hätte es ein beratendes Gremium aus der Unternehmerschaft gegeben, da ist sich Markus Rundt sicher.



Alexander Mayerhofer hält eine Wirtschaftsförderung für die Stadt ebenfalls für absolut notwendig. „Nur darüber, wie es vom BdS jetzt angedacht ist, sind wir uns nicht einig“, sagt er. Die optimale Lösung wäre ein fest angestellter Wirtschaftsförderer, so Mayerhofer. „Dafür kämpfe ich seit Jahren und dafür hatte ich bereits 150.000 Euro gesammelt“.



Dass die Stadt das Geld für eine Neubesetzung einer solchen Stelle aber nicht habe, sei ihm klar. Deshalb sei er auch nicht gegen einen Wirtschaftsbeirat, der ja ehrenamtlich tätig wäre. Nur das Konzept mit den beiden Vertrauensmitgliedern im Stadtrat stoße bei ihm auf Widerstand. „Viele Wirtschaftsthemen werden nicht öffentlich beraten“, sagt Mayerhofer. „Diese Themen würden dann nur von diesen beiden Räten begleitet werden. Das erschließt sich mir nicht.“ Er hält die vom BdS vorgeschlagene Lösung für „noch nicht optimal durchdacht.“



Nicht nur Tourismus

In einem sind sich der BdS und die Werbegemeinschaft also einig: die Wirtschaftsförderung muss in Füssen einen größeren Stellenwert erhalten. „Faktisch haben wir zurzeit niemanden, der sich um das Thema Wirtschaft kümmert“, sagt Alexander Mayerhofer. Und Markus Rundt mahnt: „Füssen kann nicht allein vom Tourismus leben. Wir müssen auch an die Einheimischen denken. Leben, Wohnen und Arbeiten – das muss für alle erhalten bleiben.“ Seine schlimmste Zukunftsvision sei, dass Füssen irgendwann „ein rein touristischer Ort ist, wo Menschen durch eine malerische Kulisse laufen“, wo aber keiner mehr leben will.

Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) betont, dass das Thema Wirtschaftsförderung bei ihm, seinen Stellvertretern und der Verwaltung in guten Händen sei. Das habe auch der Stadtrat in der Vergangenheit so gesehen und sich gegen die Schaffung einer extra Stelle oder eines Wirtschaftsbeirats ausgesprochen. „Ich konnte ganz aktuell nach intensiven Verhandlungen eine Handvoll Unternehmen in Füssen ansiedeln – was uns im nächsten Jahr 800.000 Euro mehr Gewerbesteuer einbringen wird“, sagt Eichstetter. Diese Unternehmen seien aus der Dienstleistungsbranche. Die Frage, ob er als Bürgermeister genügend Zeit für Wirtschaftsförderung habe, sollte man seiner Einschätzung überlassen, meint der Rathauschef. „Netzwerken und Kommunizieren sind die Kernaufgaben eines Bürgermeisters“, betont Eichstetter. Er stehe im regelmäßigen Austausch mit Einzelhandel, Verbänden und dem Wirtschaftsbeirat des Landratsamtes. Mehr zu machen hält er für übertrieben: „Wir sind keine Großstadt, wir sind im Prinzip eine kleine Gemeinde.“