Füssen: Betrunkener greift Beamte an

Beamten der Füssener Polizei wurden von einem betrunkenen Mann beleidigt und angegriffen. © Symbolfoto: Julia Boecken

Füssen – Ein betrunkener 36-jähriger Mann hat am Sonntagmorgen Beamte der Füssener Polizei beleidigt und angegriffen, als diese eine Verkehrskontrolle in der Augsburger Straße durchführten. Wie die Polizei mitteilt, kam der 36-Jährige zufällig vorbei und mischte sich in die Maßnahmen ein. Er filmte die Polizisten mit seinem Handy und kündigte an, die Aufnahmen online zu veröffentlichen.

Als der Mann in Gewahrsam genommen wurde, leistete er erheblichen Widerstand und trat einem Beamten mehrfach gegen die Beine. Auf der Dienststelle spuckte er zudem einem Beamten ins Gesicht und sprach Drohungen aus. Bei dem Einsatz wurden drei Polizisten leicht verletzt. Den Mann erwarten nun eine Vielzahl an Strafverfahren.