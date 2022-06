Betrunkener Mann geht auf Ehefrau los und beleidigt sie

Füssen - Körperlich angegangen und mehrfach beleidigt hat in der Nacht auf Dienstag ein betrunkener 49-Jähriger seine Ehefrau. Für den Mann endete die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben in der Nacht auf Dienstag zu einem Ehestreit in Füssen gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 49-jährige Ehemann seine Frau körperlich angegangen und sie mehrfach beleidigt hatte.

Laut den Kindern kam es in der Vergangenheit bereits öfters zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Eheleuten, so die Polizei. Da der Mann mehrfach versucht hatte, gewaltsam die Tür zum Zimmer zu öffnen, in dem sich die Polizeistreife mit der Frau unterhielt, fesselten die Beamten den Mann.

Das Ehepaar stand laut Polizei unter erheblichen Alkoholeinfluss, was wohl auch ein Auslöser für den Streit war. Für den Ehemann endete die Auseinandersetzung in der Gewahrsamszelle, aus der ihn die Beamten erst im Laufe des folgenden Tages entließen. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten und Körperverletzung.