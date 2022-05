Der Stadtrat soll diesen Monat Einsparungen bei der Sanierung der Schulen diskutieren

Füssen – Die Debatte um den Umfang der Millionen schwere Sanierung der Grund- und Mittelschule nimmt Fahrt auf: In einer nicht öffentlichen Klausurtagung soll der Stadtrat noch diesen Monat über mögliche Einsparungen diskutieren.

Vor allem die Freien Wähler im Stadtrat um ihre Fraktionsvorsitzende Christine Fröhlich drängen jetzt auf ein abgespecktes Projekt. Für Fröhlich ist die Sache klar: die Sanierung der Schulen, die heuer beginnen soll, ist die Wurzel allen finanziellen Übels, das die Stadt derzeit plagt. Tatsächlich wird das Projekt den kommunalen Haushalt in den kommenden Jahren trotz üppiger staatlicher Zuschüsse mit Millionensummen belasten.

Was die Modernisierung der Lehreinrichtungen unterm Strich tatsächlich einmal kosten wird, kann derzeit zwar noch niemand mit Gewissheit sagen. Von 60 bis 65 Millionen Euro wird aber ausgegangen.

Dabei war man zu Beginn der Planungen im Jahr 2017 noch unter dem damaligen Bürgermeister Paul Iacob (SPD) von Kosten in Höhe von rund zehn Millionen Euro ausgegangen. Vordringlich stand die Erneuerung der Elektrik an sowie die Einführung der Barrierefreiheit und neuer pädagogischer Konzepte.



Kosten explodierten förmlich

Zehn Millionen Euro waren zwar seinerzeit schon viel Geld, aber angesichts üppiger Steuereinnahmen finanziell machbar, hieß es aus dem Rathaus. Im Zuge der weiteren Planungen explodierten die Kosten dann aber förmlich. Zum einen, weil die Schäden größer waren als angenommen. Zum anderen, weil zusätzliche Wünsche ins Programm aufgenommen wurden. So etwa eine Tiefgarage und eine Turnhalle



Grundsätzlich infrage stellen wolle sie das Projekt zwar nicht, sagte Fröhlich vergangene Woche im Kreisboten-Interview. Aber: „Zwischen einem funktionalen Zweckbau und einer Luxusversion gibt es Spielräume.“ Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage nach Einsparungen, etwa bei dem pädagogischen Raumkonzept oder der Tiefgarage. „Grundsätzlich sollte auch ein Augenmerk auf Einsparmöglichkeiten bei Baumaterialien und Raumausstattung gelegt werden”, so Fröhlich weiter.

Debatte kommt zu spät

Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) ist zwar grundsätzlich der Meinung, dass diese Diskussion bereits vor Jahren hätte geführt werden müssen. Allerdings signalisierte auch er schon, dass an der ein oder anderen Stellschraube wohl noch gedreht werden muss und kann. Dabei denkt er vor allem daran, Synergieeffekte mit dem benachbarten Gymnasium zu schaffen. Für dieses ist allerdings der Landkreis Ostallgäu zuständig.

Im Stadtrat deutete sich unlängst aber schon Widerstand aus der ein oder anderen Fraktion an. So kündigte SPD-Stadtrat Erich Nieberle an, dass Projekt grundsätzlich nicht infrage stellen zu wollen. „Die Schule war vor 12 Jahren schon ein Sanierungsfall“, sagte er.



Anna-Verena Jahn (Grüne), selbst Lehrerin an der Schule, erklärte, dass es außer Frage stehe, dass die Einrichtung saniert werden müsse. „Man wertet diese Schule dadurch einfach auf“, sagte sie und verwies unter anderem auf den desolaten Zustand der Toiletten.



Auf Lerncluster verzichten

Dr. Christoph Böhm von der CSU schlug hingegen vor, auf den sogenannten Lerncluster zu verzichten. Dadurch könnten rund zehn Millionen Euro eingespart werden. Daneben hatte der Gymnasiallehrer gleich noch einige Sparvorschläge mitgebracht. So könnten durch den Verzicht auf das geplante Parkdeck am Klinikum (fünf Millionen Euro), das angedachte neue Jugendhaus (drei Millionen) und den Radwege-Lückenschluss in Hopfen (0,9 Millionen) rund 19 Millionen Euro eingespart werden. „Das wäre ein konkreter Anfang!“, sagte er.



Vor allem von Thomas Scheibel musste sich Böhm daraufhin Kritik anhören. „Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten”, zitierte der Freie Wähler Albert Einstein. „Wir haben uns jahrelang an der Jugend kaputt gespart“, sagte er zu Böhms Vorschlag, das neue Jugendhaus zu streichen.