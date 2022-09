Dirk Schranz kehrt zur Forggenseeschifffahrt zurück

Von: Katharina Knoll

Teilen

Seit heute ist Dirk Schranz wieder technischer Leiter der Forggenseeschifffahrt. © Knoll

Füssen – Der Kapitän ist zurück an Bord: Am heutigen Donnerstag hat Dirk Schranz seine Stelle als technischer Leiter der Forggenseeschifffahrt wieder aufgenommen.

Nur kurz war damit das Gastspiel in seinem alten Beruf. Der frühere Berufsfeuerwehrmann hatte im Juni nach sechs Jahren als Kapitän der MS Füssen und als technischer Leiter der Forggenseeschifffahrt aufgehört und zum 1. Juli einen neuen Job bei der Integrierten Leitstelle Allgäu in Kempten angetreten (der Kreisbote berichtete). Doch offenbar war die Liebe zur Schifffahrt zu groß: Nach nur zwei Monaten beim Amt für Brand und Katastrophenschutz zog es Schranz nun zurück an den Forggensee.

Dort wurde er mit offenen Armen empfangen. „Ich freue mich, dass Herr Schranz wieder da ist“, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). „Willkommen zurück im Team, allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel“, wünschte der Rathauschef Schranz zum Neustart.