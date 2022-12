Füssen: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall am Weißensee

Von: Matthias Matz

Teilen

Ein 64-jähriger Autofahrer muss mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Bei einem schwereren Verkehrsunfall am Weißensee sind drei Menschen verletzt worden. Ein Kleintransporter war auf die Gegenfahrbahn gekommen.

Füssen - Auf der Staatsstraße 2521 auf Höhe des Weißensee hat sich gestern ein schwererer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 35-jähriger Kleintransporterfahrer von Füssen in Richtung Pfronten unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Mann dann offenbar zu weit nach links und kollidierte dort frontal mit dem Pkw eines aus Richtung Pfronten kommenden Pärchens.

Der 64-jährige Fahrer des Pkw wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Allgäuer Klinik transportiert werden musste, berichtet die Polizei weiter. Der Fahrer des Kleintransporters sowie die 61 Jahre alte Beifahrerin im Pkw wurden dagegen leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Fahrbahn war für gut eine Stunde gesperrt. Insgesamt waren drei Rettungswägen, ein Rettungshubschrauber und eine Gruppe der Feuerwehr Weißensee vor Ort. Den 35-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.