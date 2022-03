Finanzierungslücke: Stadt fehlen über drei Millionen für die Sanierung der Grund- und Mittelschule

Von: Matthias Matz

Sanierung und Neubau der Grund- und Mittelschule sollen trotz unklarer Förderung planmäßig beginnen. © Katharina Knoll

Füssen – Die zwischenzeitlich von der neuen Bundesregierung eingestellte Förderung für energieeffizientes Bauen wird keine Auswirkungen auf den Zeitplan für die Sanierung der Grund- und Mittelschule haben. Das erklärte jüngst Hauptamtsleiter Peter Hartl im Stadtrat.

Demnach soll wie geplant in den Osterferien mit dem Aufbau einer Containeranlage der Startschuss für das Millionen-Projekt fallen.



Allerdings werden Sanierung und Neubau der Schulanlagen die Stadt womöglich noch mehr Geld kosten als ohnehin schon. Rund 60 Millionen Euro sind derzeit im Gespräch, hinter vorgehaltener Hand reden die ersten angesichts der aktuellen Entwicklungen auf dem Bau aber schon von 70 Millionen. Kein Wunder, dass viele Hoffnungen der Beteiligten auf üppige staatliche Förderungen ruhten.



Wie hoch diese ausfallen werden, ist mittlerweile allerdings wieder unklar. Die neue Bundesregierung hat zwischenzeitlich die Förderung für energieeffizientes Bauen eingestellt, „da die enorme Antragsflut im Monat Januar die bereitgestellten Mittel der Förderung deutlich überstiegen hat“, wie es dazu in der Vorlage der Stadtverwaltung heißt. Die Konsequenz: „Die Anträge für Neubau und Sanierung können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gestellt werden.“



Millionen fehlen

Was das konkret für die Stadt bedeutet, ist derzeit noch ungewiss. Zumal die Regierung in Berlin aktuell wieder Signale aussendet, dass doch wieder Fördermittel beantragt werden können – zumindest für die Sanierung bestehender Gebäude. Was den Bau neuer Gebäude anbelangt, hänge man derzeit in der Luft. Man könne derzeit nur abwarten und hoffen. „Es wird etwas passieren“, so Hauptamtsleiter Hartl. „In welcher Form, wissen wir aber nicht.“ Aktuell gehe er von einer Finanzierungslücke von um die 3,5 Millionen Euro aus.

In einem ersten Schritt soll angesichts der jüngsten Entwicklungen in Berlin nun noch einmal die Antragstellung geprüft und festgelegt werden.