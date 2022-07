Gehandicapte Skater bringen beim »Limitless Skateevent« die Zuschauer zum Staunen

Von: Alexander Berndt

Teilen

Der blinde Skateboardfahrer Johannes Bruckmeier zeigt mit Hilfe seines Blindenstocks seine Tricks im Skatepark. © Lukaszewski

Füssen – Hoch her ging es am vergangenen Wochenende beim „Limitless Skateevent 2022“ im Skate- und Bikepark in Füssen. 13 Schülerinnen und Schüler des P-Seminars des Gymnasiums Hohenschwangau hatten sich unter der Leitung ihres Sport- und Englischlehrers Sebastian Kiesel die Veranstaltung ausgedacht, sie geplant und organisiert. Zwei Tage lang stand sie ganz unter dem Motto „Inklusion sichtbar machen“.

Das Event, das eigentlich schon im vergangenen Jahr über die Bühne hätte gehen sollen, stieß dabei auf zum Teil großes Aufsehen. Über die vielen Zuschauer und die gute Organisation dürfte sich nicht nur Kiesel gefreut haben.



Gehandicapte Skater bringen beim »Limitless Skateevent« die Zuschauer zum Staunen Fotostrecke ansehen

Während der Veranstaltung kam es zu so manch kleinen Unfällen. Pech hatte jedoch Marco Thieser aus dem Saarland. Als er während des spektakulären Rollstuhlskate-Wettbewerbs am ersten Tag des Events bei einer akrobatischen 180-Grad-Drehung stürzte, brach ein Achsstift an seinem Rollstuhl. Nach kräftigem Applaus der vielen Zuschauer konnte Thieser aber auch schon einige Minuten nach seinem Malheur wieder lächeln. Dem Skate- und Bikepark machte er dazu noch ein großes Kompliment. Er bezeichnete ihn als „eine sehr coole Anlage“ und bestätigte, dass er „barrierefreier als die meisten anderen Anlagen“ sei.



Dieses Lob dürfte Thomas Scheibel ganz besonders freuen. Jahrelang hatte er sich für den Park stark gemacht und diesen dann auch mitgeplant. Als interessierter Beobachter des Events war Scheibel sicher in ähnlichem Maße begeistert von den Darbietungen der vier jugendlichen, fünf weiblichen und sieben männlichen Wettkampfteilnehmer wie das übrige Publikum. Das hatte gar nicht erst die Aufmunterung des Moderators Dominik Mariacher nötig, der immer wieder dazu animierte, den gehandicapten Sportlern „einen Riesenapplaus“ zu spenden.



Bemerkenswerte Darbietungen: Das „Limitless Skateevent“ steht unter dem Motto „Inklusion sichtbar machen“. © Berndt

So durfte sich auch die neunjährige Aylin Bülbül aus Bielefeld über großen Beifall freuen, der der Wettbewerb „viel Spaß“ gemacht hat. Dieser diente denn auch als bestes Anschauungsmaterial dafür, „Barrieren in den Köpfen“ der nicht gehandicapten Zuschauer abzubauen. Diese staunten auch über die Leistungen des blinden Skateboardfahrers Johannes Bruckmeier. Kiesel unterstrich außerdem, dass die Veranstaltung gleichzeitig einen Perspektivwechsel für nicht behinderte Menschen ermöglichen sollte.



Vielfältige Attraktionen

Die vielfältigen Attraktionen und Angebote auf dem Freizeitgelände im Weidach, wozu unter anderem auch Getränkestände und die stimmungsvolle Musik von DJ „Phillythekid“ gehörten, dürften dazu beigetragen haben, dass Kiesel am Ende ein sehr positives Fazit vom „Limitless Skateevent 2022“ zog. Hatten an den zwei ereignisreichen Tagen doch auch der extra aus Hamburg angereiste David Lebuser, Deutschlands berühmtester Rollstuhlskater, und der Allgäuer Motivationsredner und Handbikepionier Felix Brunner mit Workshops beziehungsweise Vorträgen große Anziehungskraft ausgestrahlt.

Professionelle Anleitung

Unter professioneller Anleitung konnten die Besucher darüber hinaus in den Bereichen Skateboard, Pumptrack, Scooter, Handbike, Jumpline und Rollstuhlskating ihr Geschick ausprobieren und dabei erst recht die bemerkenswerten Leistungen der gehandicapten Sportler nachvollziehen.