Vielseitig interessiert

Gerda Bechteler und Manfred Sailer erhalten Ehrenzeichen der Stadt

Füssen - Mit dem Goldenen Ehrenzeichen hat die Stadt Füssen jetzt gleich zwei Füssener ausgezeichnet. TSG-Vorsitzende Gerda Bechteler und Manfred Sailer, Chef der Füssener Kolpingfamilie, durften sich darüber freuen.

Üblicherweise wird das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Füssen einmal im Jahr an einen verdienten ehrenamtlich tätigen Bürger verliehen. Doch seit Ausbruch der Corona-Krise ist bekanntlich alles anders und so durfte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) in der vergangenen Woche im Hotel „Hirsch“ gleich zwei Füssenern die Auszeichnung überreichen: der TSG-Vorsitzenden Gerda Bechteler und Manfred Sailer, Chef der Füssener Kolpingfamilie.

Bechteler, seit nunmehr 1979 Vorsitzende der TSG Füssen, zeigte sich überrascht davon, dass der Haupt,- Finanz-, Sozial- und Kulturausschuss sie 2020 zur Trägerin des Goldenen Ehrenzeichens auserkoren hat. Sie sei sogar etwas erschrocken gewesen, als sie vor zwei Jahren die Nachricht erhalten habe, dass sie ausgezeichnet werden soll, erzählte sie.

Seit 40 Jahren an der Spitze der TSG

Dabei kommt ihre Ehrung wenig überraschend. Immerhin ist Bechteler, Jahrgang 1940, nicht nur seit über 40 Jahren Vorsitzende der TSG, sondern war unter anderem auch 12 Jahre Vorsitzende des Fördervereins des Krankenhauses und lange Jahre stellvertretende Vorsitzende der Interessengemeinschaft (ISF) Füssener Sportvereine, wie Eichstetter aufzählte. „Sie setzten sich immer wieder durch, auch beim Bürgermeister“, schmunzelte der Rathauschef.



Dabei sei sie zu den Vorstandsämtern gekommen „wie die Jungfrau zum Kind“, erinnerte sich die Geehrte. Da sich oftmals niemand für die Vorstandsarbeit gefunden habe, habe sie eben gesagt: „Dann mach ich`s halt“. Und das mit Erfolg: So habe sie beim Förderverein die Mitgliederwerbung ausgebaut und die Einrichtung eines Schmerzzimmers erreicht. „Bei der TSG habe ich das Kinderturnen neu belebt.“ All ihre Ehrenämter habe sie „immer mit Spaß und Freude gemacht“, blickte sie zurück. Für die Zukunft wünscht sich Bechteler, „dass das Ehrenamt eine Zukunft hat“ und natürlich Gesundheit.



Vielseitig interessiert

Als eine große Überraschung bezeichnete auch Manfred Sailer seine Wahl zum Träger des Goldenen Ehrenzeichens im vergangenen Jahr. Ausgezeichnet wurde er neben seiner Tätigkeit als Chef der Kolpingfamilie auch für sein langjähriges Engagement als Personalrat bei der ehemaligen Deutschen Bundespost, Vorsitzender der Fotofreunde, seine Tätigkeit in der DAV-Sektion Füssen, als Pfarrgemeinderatsvorsitzender und als Dekanatsvorsitzender des Dekanats Marktoberdorf.

„Er ist überall und öfter unterwegs als der Bürgermeister. Er ist überall präsent“, sagte Eichstetter in seiner Laudatio. Sailers Wirken sei „eine ganz große Leistung für das Ehrenamt“. Der Geehrte selbst sieht sich als Teamplayer. „Ohne Unterstützung der anderen geht es nicht“, sagte er. Dass er in so vielen verschiedenen Bereichen aktiv sei, habe auch etwas damit zu tun, dass er vielseitig interessiert sei. „Mich interessiert eigentlich alles“, sagte er. Ohnehin könne er sich nicht vorstellen, sich zurück zu lehnen. „Den ganzen Tag nichts tun, kann ich nicht.“ Und so lange ihm seine Ämter Spaß und Freude bereiten, werde er weitermachen, kündigte er an.