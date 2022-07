Ein langer Weg

Harald Vauk fordert höhere Gebühren fürs Autofahren

Von: Matthias Matz

Teilen

Vor allem im Sommer staut sich der Verkehr regelmäßig in Füssen. © Archiv/Katharina Knoll

Füssen – Seit Monaten liegen die Preise für Benzin und Diesel bei plusminus zwei Euro und auch bei der Kfz-Steuer langt der Staat immer hemmungsloser hin. Für Harald Vauk ist das nicht genug: In der Bürgerfragestunde der jüngsten Stadtratssitzung regte er an, das Autofahren in Füssen so teuer zu machen, dass es sich nicht mehr lohnt.

Vor jeder Sitzung des Stadtrates haben die Bürger 15 Minuten lang die Gelegenheit, der Verwaltung um Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) Fragen zu stellen, Kritik zu üben oder auch ein Lob auszusprechen. Genutzt wird diese Gelegenheit häufig von den gleichen Personen. Eine davon ist Harald Vauk, um den es seit seiner gescheiterten Kandidatur als Bürgermeisterkandidat der ÖDP in der Öffentlichkeit ruhig geworden ist.

Harald Vauk regte in der Bürgerfragestunde an, das Autofahren in Füssen so teuer zu machen, dass es sich nicht mehr lohnt. © Archiv

Vergangene Woche meldete er sich aber wieder zu Wort. „Wir müssen an allen Ecken und Enden CO2 einsparen“, sagte er. Aktionen wie die Gratis-Park-Woche im vergangenen September dürften sich deshalb nicht wiederholen. „Wir müssen in eine andere Richtung gehen – Parken muss richtig teuer werden, um den ÖPNV zu stärken.“ Daran schloss seine Frage, ob die Stadt einen Klimaschutzbeauftragten und ein Klimaschutzkonzept habe.



Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) entgegnete Vauk, dass es sich bei der Gratis-Park-Woche um eine PR-Aktion der Firma Parkster für ihre App gehandelt habe und nicht um ein Projekt der Stadt. Das Unternehmen habe dem Rathaus die entgangenen Gebühren voll erstattet. Ferner hätten vor allem die Einheimischen davon profitiert. Außerdem verwies der Rathauschef darauf, dass der ÖPNV dank des Neun-Euro-Tickets derzeit stark genutzt werde. Darüber hinaus starte zum 1. Juli der Nachtbus zwischen Schwangau, Füssen und Hopferau, für den das Ticket zwei Euro kostet (der Kreisbote berichtete). Möglich sei das aber nur dank der massiven Subvention durch die beteiligten Gemeinden, den Landkreis sowie die Verkehrsunternehmen. Unter normalen Umständen müsste das Ticket fünf bis sechs Euro kosten. „Der Nachtbus wird vor allem durch die Kurbeitragsgebühren finanziert.“ Einheimische würden also wiederum besonders davon profitieren.

Ein langer Weg

Ob das eigene Auto oder doch der ÖPNV genutzt werde, sei aber vor allem eine persönliche Einstellungssache, sagte Eichstetter. „Das wird noch ein paar Jahre dauern.“ Bedacht werden müsse auch, dass das Allgäu ländliche Region sei. „Natürlich muss man auch das ÖPNV-Angebot erweitern.“ Gleiches gelte für den Ausbau von Radwegen. „Das ist aber ein langer Weg.“



Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader (Grüne) erinnerte daran, dass die Einführung eines Klimaschutzbeauftragten beschlossen sei. Und Dr. Martin Metzger (BfF) war der Ansicht, dass der derzeitige Umwelt- und Energiebeirat effizienter arbeite als es ein Klimaschutzbeauftragter könne. Immerhin seien dort 12 Experten aus unterschiedlichen Bereichen versammelt. In eine ähnliche Richtung wie Vauk ging auch die Anfrage von Jürgen Brecht. Er schlug vor, dass die Stadt für alle Parkplätze mit Parkscheinautomat künftig sieben Tage die Woche Gebühren verlange.