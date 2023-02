Füssen: Haushaltsvolumen wächst

Von: Matthias Matz

Die Schulden des Haushaltes steigen © Symbolfoto: Panthermedia/belchonock

Das Volumen des diesjährigen Haushalts der Stadt Füssen wird das des vergangenen Jahres übertreffen. Rund sechs Millionen Euro werden es mehr.

Füssen – Es klingt angesichts der desaströsen finanziellen Lage der Stadt paradox, ist aber tatsächlich so. Den vorläufigen Zahlen zufolge, die Kämmerer Thomas Klöpf vergangene Woche im Haupt- und Finanzausschuss vorstellte, stehen der Kommune heuer insgesamt rund 78,2 Millionen Euro zur Verfügung und damit fast sechs Millionen mehr als 2022.

Davon entfallen 43,5 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt, aus dem die Kommune ähnlich einem Girokonto ihre laufenden Kosten wie etwa die Gehälter ihrer Mitarbeiter bezahlt. Das sind fast fünf Millionen oder 12 Prozent mehr als im vergangenen Jahr.

Weitere 34,7 Millionen Euro umfasst der Vermögenshaushalt, aus dem die Stadt ihre Investitionen wie Grundstückskäufe finanziert (plus rund 800.000 Euro). Da der Haushalt aber erst Ende Februar vom Stadtrat endgültig beschlossen werden soll, sind diese Zahlen zunächst nur vorläufig.

Größter Posten im Verwaltungshaushalt sind wie in den vergangenen Jahren die Personalkosten, die heuer wohl mit mindestens elf Millionen Euro zu Buche schlagen werden. Voraussichtlich 8,7 Millionen Euro und damit etwa 300.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr wird Kämmerer Thomas Klöpf für die Kreisumlage aufbringen müssen.

Wie er den Stadträten erläuterte, geht er davon aus, dass die Stadt möglicherweise schon im kommenden 10,3 Millionen Euro an den Kreis wird überweisen müssen. Grund seien höhere Schlüsselzuweisungen und höhere Steuereinnahmen im vergangenen und diesem Jahr.

Hohe Unterhaltskosten

Weitere zwei Millionen Euro wird dem Haushaltsvorentwurf zufolge in den Unterhalt der kommunalen Gebäude und Grundstücke fließen, 1,7 Millionen kostet der Unterhalt von Straßen, Wanderwegen und Brücken und 1,9 Millionen die Bewirtschaftung der Grundstücke und sogenannten baulichen Anlagen der Stadt. Darüber hinaus muss die Stadtverwaltung unter anderem 2,7 Millionen Euro in den Betrieb der Kindertagesstätten pumpen sowie fast zwei Millionen in den Bundesstützpunkt/Eishallen.



Schulden steigen

Auf der Einnahmenseite kalkuliert Klöpf mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von sieben Millionen Euro. Auffällig: das sind rund 1,5 Millionen Euro weniger als im vergangenen Jahr. Klöpf führte dies auf coronabedingte Nachzahlungen durch die Firmen im vergangenen Jahr zurück, die heuer naturgemäß ausbleiben werden.

Ferner rechnet der Kämmerer mit einer Einkommenssteuerbeteiligung von rund 9,2 Millionen Euro, was einem leichten Plus von etwa 300.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Hinzu kommen noch knapp 5,2 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen, was über eine Million Euro mehr im Vergleich zum Vorjahr sind.



Höhere Einnahmen erwartet die Kämmerei in diesem Jahr unter anderem auch beim Fremdenverkehrsbeitrag (1,5 Millionen statt 817.000 Euro), den Parkplatzgebühren (1,2 statt einer Million Euro) und der Zweitwohnungssteuer (1,3 statt 1,2 Millionen Euro). Kräftig steigen sollen nach den Berechnungen des Kämmerers auch die Einnahmen durch Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder – und zwar von 2,3 auf knapp drei Millionen Euro.



Die Schulden des städtischen Kernhaushalts sollen bis Ende des Jahres auf 49,3 Millionen Euro steigen. Am 31. Dezember 2022 waren es 45,3 Millionen und damit spürbar weniger als die prognostizierten 51,2 Millionen Euro. Rechnet man noch die Verbindlichkeiten der städtischen Eigenbetriebe wie die Stadtwerke dazu, saß die Kommune am Stichtag 31. Dezember auf 53,7 Millionen Euro Schulden.