»Füssen hilft«: Hilfsgüter abgeben

Sach- und Geldspenden werden weiterhin benötigt und entgegengenommen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Andriy Popov

Unter dem Motto „Füssen hilft“ organisieren die Stadt Füssen und die christlichen Kirchen in der Stadt gemeinsam einen Hilfstransport in die Ukraine.

Füssen – Am Samstag, 28. Januar, können hilfsbereite Bürger lebensnotwendige Dinge an zwei Stationen abgeben. Die Aktion wird in Kooperation mit der Hilfsorganisation „Nehemia”, die offizielle Partnerin der Vereinten Nationen (UN) in Zakarpattja (Westukraine) ist, organisiert. Sie hilft den Menschen, indem sie gemeinsam mit der UN Transporte mit lebensnotwendigen Dingen in die Krisengebiete fährt, professionelle psychologische Betreuung anbietet und ausgebildete Fachkräfte aussendet.

Benötigt werden haltbare Lebensmittel wie etwa Kindernahrung, Konserven, Nudeln, Reis, haltbares Brot, Mehl, Getreide, Hülsenfrüchte, Öl, Zucker, Salz, Haferflocken, Suppenpulver, H-Milch, Kaffee, Schwarztee oder Müsliriegel sowie Hygieneartikel wie beispielsweise Windeln, feste Seifen, Zahnpasta, Zahnbürsten, Shampoo, Duschgel, Deo, Tampons und Binden. Die Hilfsmittel sollten, wenn möglich, in Kartons verpackt und grob beschriftet sein.



Nicht benötigt werden derzeit Kleidung, Decken und Schuhe. Abgegeben werden können die Hilfsgüter am heutigen Samstag zwischen 10 und 15 Uhr im Magnuspark sowie zwischen 10 und 12 Uhr am Haupteingang des V-Marktes.