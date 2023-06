Füssen: Hund beißt Mann in die Genitalien

Der Hund soll den Mann völlig unvermittelt attackiert haben (Symbolbild). © dpa

Ein Hund hat am Wochenende einen jungen Mann auf einem Campingplatz bei Füssen angegriffen und in den Genitalbereich gebissen. Der 34-Jährige musste ins Krankenhaus.

Füssen - Mit einem Biss in den Genitalbereich hat ein Hund am Wochenende einen 34-jährigen Mann nicht unerheblich verletzt. Wie die Füssener Polizei berichtet, griff das Tier den jungen Mann offenbar plötzlich an. Der Vorfall ereignete sich auf einem Campingplatz bei Füssen.

Der Mann erlitt deutliche Verletzungen, heißt es im Polizeibericht weiter, und musste im Krankenhaus behandelt werden. Den Hundehalter erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.