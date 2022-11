Füssen: Es wird weniger gestreut

Teilen

Bauhofleiter Christian Hengge (links) und der Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter begutachten eines der Winterdienst-Fahrzeuge. © Friedrich

Aus dem Bauhof der Stadt kommt kurz vor Winterbeginn eine positive Nachricht: personell und technisch hat sich Füssen hier umfassend vorbereitet. Es soll allerdings weniger gestreut werden.



Füssen – Aus dem Bauhof der Stadt kommt kurz vor Winterbeginn eine positive Nachricht: personell und technisch hat sich Füssen hier umfassend vorbereitet. Auch das Lager mit 600 Tonnen Streusalz lässt darauf schließen, dass die auf den Straßen drohenden Gefahren gebannt werden können.



Hauptamtsleiter Peter Hartl unterstreicht: „Bis mindestens Ende März stehen unsere sieben Winterdienstfahrzeuge in ständiger Bereitschaft.“ Allerdings wird bei einem Pressetermin mit Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) auf dem städtischen Bauhof-Gelände in der Kemptener Straße auch betont: „Es wird weniger gestreut.“



Rücksichtsvoll parken

Bauhofleiter Christian Hengge kam neben dem Rathauschef auf die Eigenverantwortung von Grundstückseigentümern in Sachen Wintersicherheit zu sprechen und bat darum, rücksichtsvoll zu parken. Beeinträchtigungen, die Schneefall auslöst, sollten gemeinsam von der Stadt und ihren Bürgern bekämpft werden. „Wann und wo und in welcher Reihenfolge innerhalb der Stadt und unseren Ortsteilen Weißensee und Hopfen am See geräumt und gestreut wird, dafür werden Winterdienstpläne aufgestellt“, so Hengge.



Der erste Einsatz beginne immer morgens um drei Uhr. Ein Mitarbeiter des Bauhof-Teams schaut sich die Lage auf den Straßen an. Der Bauhofleiter weckt und informiert die Kollegen, die ihren Einsatz ab vier Uhr beginnen und mit den arbeitsrechtlich vorgeschriebenen eingelegten Pausen stundenlang mit Räumen und ihren anderen Aufgaben beschäftigt sein werden.

Dringlichkeiten werden festgelegt

Hengge erläutert weiter: „Im jeweiligen Dienstplan werden die Dringlichkeitsstufen festgelegt, nach denen die Bauhof-Arbeiten durchgeführt werden müssen. Vorrangig geräumt werden stark befahrene Straßen und Strecken des öffentlichen Nahverkehrs, hier insbesondere die Schulbuslinien sowie Steigungen und die verkehrswichtigen und vielbefahrenen Abschnitte.“ Bei starken Schnellfällen, ergänzt Hengge, „räumen wir diese Bereiche auch mehrmals, um dadurch größere Verkehrsbehinderungen zu vermeiden.“



Nicht auszuschließen sei, dass Seitenstraßen in Wohngebieten zu kurz kommen könnten. Hauptamtsleiter Hartl wiederum weist in diesem Zusammenhang auf das bayerische Straßen- und Wegegesetz hin. Räum- und Streupflicht – so die Regelung – bestehe lediglich für gefährliche und verkehrswichtige Stellen der Fahrbahn. Das heiße im Umkehrschluss: ein Großteil der von den knapp 40 Mitarbeitern aus dem städtischen Bauhof-Team durchgeführten Winterdienstmaßnahmen werden wieder freiwillige Leistungen sein. Notiz am Rande: am Kaiser-Maximilian-Platz gilt nicht der Bauhof als zuständig, sondern das Straßenbauamt in Kempten.



Räum- und Streupflicht

Auf Eines weist die Stadtverwaltung gesondert hin: Sobald es schneit oder glatt ist, müssen Grundstückseigentümer ihrer Räum- und Streupflicht nachkommen. Folgender Punkt ist dabei laut Stadtverwaltung besonders zu beachten: Gehwege und Gehbahnen sind an Werktagen ab sieben Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab acht Uhr zu räumen und gegebenenfalls zu streuen. Diese Maßnahmen müssen bis 20 Uhr genauso oft wiederholt werden, wie es zur Verhütung von Unfallgefahren notwendig erscheint.



Mit dieser Regelung sollen nicht zuletzt auch Hauseigentümer vor möglichen Schadensersatzforderungen geschützt werden. Grundsätzlich gehe es darum, den Winterdienst-Fahrern ihre schwierige Arbeit zu erleichtern.



Die Stadt Füssen bietet den Bürgern ein Servicetelefon an, um Fragen zum Thema Räum- und Streupflicht zu klären, Telefonnummer 08362-903-050/040 (Allgemeines/Anliegerpflichten). (cf)