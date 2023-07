„Füssen in der Renaissance“ lockt viele Besucher

Das bunte Treiben mit Fanfarenzügen und Fahnenschwingern macht die Renaissance erlebbar. © Selma Hegenbarth

In die Zeit der Renaissance konnten am Wochenende die vielen Besucher in Füssen eintauchen. Beim dreitägigen Spektakel verwandelte sich die Stadt in einen mittelalterlichen Ort.

Am Wochenende verwandelte sich der Freybergpark in einen Mittelaltermarkt. Gewandete, Mägde und feine Fräuleins, Marketenderinnen, Musikanten und Fabelwesen gab es zu sehen. Geboten wurden allerlei Waren und Leckereien. Inmitten des bunten Treibens erinnerten Falknerei-Vorführungen an die höfische Jagd mit den majestätischen Greifvögeln.

Doch auch in der Altstadt war einiges geboten. Auf dem Schrannenplatz gab es Musik und Tanz zu sehen. In der Reichenstraße saßen feine Damen und Herren an der „Kaisertafel“ und an allen drei Veranstaltungstagen zog Kaiser Maximilian I. und seinem Gefolge bei einem Stadtrundgang durch die Straßen.

Wer sich darüber hinaus für die geschichtlichen Hintergründe des Festes und die Historie der Stadt interessierte, konnte an Sonderführungen teilnehmen. Dr. Joachim Zeune referierte zu den Themen „Das wehrhafte Füssen“, „Das Hohe Schloss“ und bei einem Ausflug nach Hopfen am See auch zur „Die Burgruine Hopfen“.

Samstagabend gab es am Magnusplatz etwas auf die Ohren und zu bestaunen. Bei einem Sternenmarsch präsentierten zwei Fanfarenzüge ihr Können. Fahnenschwinger ließen das neugierige Publikum die Hälse recken. Später, nach Sonnenuntergang, verzauberten mutige Darsteller die Marktbesucher mit einer dramatischen aber atemberaubenden Feuershow.

Das Fest „Füssen in der Renaissance“ soll an Kaiser Maximilian I., genannt der letzte Ritter, erinnern. Er war seit 1486 deutscher König und seit 1508 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Der Kaiser besuchte Füssen der Überlieferung zufolge fast 40-mal und hatte zeitweise sogar seinen Regierungssitz in die Lechstadt verlegt. Ihm war es zu verdanken, dass der Handel in Füssen blühte und die kleine Stadt zu gewissem Wohlstand gelangte. (sh)

Musik und Tanz mit Mittelalter-Gruppen. © Selma Hegenbarth