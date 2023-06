Dem Kaiser beim Essen zusehen

Reise in die Vergangenheit: Füssen taucht ein in die Zeit der Renaissance. © Bild FTM/Lukaszewski

Unter dem Motto „Füssen in der Renaissance“ wird am ersten Juli-Wochenende an eine goldene Ära in der Geschichte der Lechstadt erinnert. Dabei will man tief eintauchen in die Zeit um 1500.

Füssen – „Nicht nur reines Spektakel, sondern mehr Tiefe“ will man am Wochenende vom 30. Juni bis 2. Juli in die Lechstadt bringen, wenn die Veranstaltung „Füssen in der Renaissance“ über die Bühne geht. Das erklärt Stefan Fredlmeier, Chef von Füssen Tourismus und Marketing, und nennt als Devise für das Ereignis: „Qualität vor Quantität“.

Im Zentrum der dreitägigen Veranstaltung steht der deutsche Kaiser Maximilian I. (1459-1519), der auf vielen Reisen fast 40 Mal in Füssen zu Gast war.Rund um das Thema der häufigen Besuche des Habsburgermonarchen in der Lechstadt um das Jahr 1500 möchte man allerdings eben weit mehr als nur Unterhaltungsspaß bieten.



Neben zahlreichen Attraktionen auf einem historischen Markt im Freybergpark (am Freitag von 11 bis 22 Uhr, Samstag von 10 bis 22 Uhr und Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet) nahe dem Bahnhof, wo Garküchen, Gaukler, Artisten und Handwerker um die Aufmerksamkeit der Besucher buhlen, wartet „Füssen in der Renaissance“ mit Vorträgen sowie Führungen auf.

Kinder-Ritterturniere und Lagerleben

Tägliche Kinder-Ritterturniere, ein Lagerleben mit Falknerei und Flugvorführungen, die an die höfische Falkenjagd erinnern, sowie eine Feuershow am Samstagabend bilden den unterhaltsamen Part dieser Reise in die Vergangenheit, bei der auch in der Altstadt einiges los ist. Dementsprechend wird am Samstag und Sonntag in der Reichenstraße die „Kaisertafel“ aufgebaut, wo die Zuschauer Maximilian I. und seine Gattin beim Essen und Trinken beobachten können, während an beiden Nachmittagen um 14.45 Uhr Stadtrundgänge mit dem Kaiser und seinem Gefolge stattfinden.

Zudem können die Besucher auf den Altstadtplätzen Renaissancetänzer, Fahnenschwinger und Fanfarenzüge erleben, bevor sich am Samstagabend um 19 Uhr ein Sternmarsch zum Magnusplatz vor der Kirche St. Mang in Bewegung setzt.

Vortrag über Geschichte und Lebensumstände

Etwas ruhiger geht es am Freitagabend um 18.45 Uhr im städtischen Musiksaal im Gebäude der Tourist Information zu, wenn Prof. Dr. Klaus Wolf von der Universität Augsburg über „Füssen zur Zeit Kaiser Maximilians I.“ informiert. So beleuchtet er die Geschichte der Lechstadt und die Lebensumstände ihrer Bürger.

Wissenschaftlich geprägt sind darüber hinaus die Führungen von Dr. Joachim Zeune vom Büro für Burgenforschung in Eisenberg, der die Zuhörer durch das Hohe Schloss (Samstag um 13.30 Uhr), die Füssener Altstadt (Samstag, 16.30 Uhr und Sonntag, 13.30 Uhr unter dem Titel „Wehrhaftes Füssen“) sowie zur Burgruine Hopfen (Sonntag 16 Uhr) geleitet. Füssen Tourismus und Marketing bietet an allen drei Tagen um 11 Uhr eine Mittelalter-Stadtführung an, während der „Füssener Consort“ am Samstag um 19.45 Uhr im Kolpinghaus mit Renaissancemusik auftritt. (lex)

Alle Infos unter www.fuessen.de/fuessenrenaissance.