Kalogeropoulos begeistert mit „Absolute! Musical and Pop!“ im Festspielhaus

Von: Chris Friedrich

Dr. Konstantinos Kalogeropoulos tritt solo mit zwei Pianoblöcken auf und begeistert das Publikum mit viel Pop im Programm. Songs aus dem „Zeppelin“-Musical von Ralph Siegel, instrumental vorgetragen, sind ein Höhepunkt der Show im Festspielhaus Neuschwanstein. Den Gesangspart übernimmt Maria Meßner. © Friedrich

Füssen – Mit seiner Produktion „Absolute! Musical and Pop!“ ist Dr. Konstantinos Kalogeropoulos jetzt ein weiteres Highlight im Festspielhaus Neuschwanstein gelungen.

Als Pianist stand er am Samstagnachmittag zusammen mit den Musicalstars Maria Meßner und Chris Murray auf der Bühne im Panoramasaal und trug Musicalhits sowie Liebeslieder in deutscher und englischer Sprache vor.

Birgit Karle aus dem Festspielhaus-Führungsteam begrüßte das Publikum bereits um 15 Uhr. Der ungewöhnliche Konzertbeginn erklärt sich daraus, dass bei Kalogeropoulos‘ neuem Projekt im Anschluss an die Auftritte ein Restaurantbesuch im Ticket eingeschlossen ist.



Unter den 100 Zuhörern, die mit Jubel für berührende Einzelauftritte nicht sparten und abschließend Beifall im Stehen spendeten, waren Laura und Ralph Siegel als Ehrengäste. „Du spielst toll“, bekam Kalogeropoulos, den seine Fangemeinde „Konsti“ nennt, von dem großen Komponisten zu hören, als sich Besucher und Künstler zum Menü an die Tische im Restaurant gesetzt hatten. Konsti und Siegel, dessen Zeppelin-Musical ab Mitte Mai wieder im Festspielhaus zu sehen ist – saßen sich erneut gegenüber. Schon zuvor im Live-Konzert gab es diese Brücke.



Viele Liebeslieder

Konsti – fast ganz in weiß - startete das zweigeteilte Programm am Flügel mit Songs aus „Zeppelin“, die Siegel komponiert hat. Siegel, der gerne dunkle Anzüge trägt und in der ersten Reihe saß, machte während des Live-Piano-Spiels Handbewegungen in der Luft mit und sang dabei die Refrains: „Die Hindenburg, die Hindenburg...“



Doch die eigentlichen Auftritte mit Gesangskunst überließ er selbstverständlich den Musicalstars Maria Meßner und Chris Murray, die nach den Instrumentalblöcken vom Podest aus die große Zuhörerschar unterhielten. Stimmgewaltig und künstlerisch vielseitig interpretierten sie eine Auswahl von Hits, darunter viele Liebeslieder in deutscher und englischer Sprache.



Konsti, der das Duett „A Million Dreams“ (aus dem Film: „The Greatest Showman“) am Konzertschluss begleitete, bringt Menschen zusammen. Ein Beweis: In der ersten Reihe saß eine Frauen-Clique. Die Musicalfans, die aus unterschiedlichen Regionen nach Füssen angereist waren, hatten über die Plattform „Facebook“ zusammengefunden. Als aus Gesundheitsschutzgründen Auftritte nicht möglich waren, hatte Konsti die Idee, an Sonntagabenden für Musikfreunde Konzerte im Netz zu geben. Das kam gut an und hat den Füssener Konzertbesucherinnen, wie sie in der Pause erzählten, das Leben leichter gemacht.