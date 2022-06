Regelmäßige Störungen

Kapitän Dirk Schranz blickt auf sechs ereignisreiche Jahre bei der Forggenseeschifffahrt zurück

Von: Katharina Knoll

Durch einige stürmische Zeiten steuerte Dirk Schranz in den vergangenen sechs Jahren nicht nur die MS Füssen sondern auch die Forggenseeschifffahrt. © Knoll

Füssen – In seinen sechs Jahren bei der Forggenseeschifffahrt hat Dirk Schranz, Kapitän und technischer Betriebsleiter, so einiges erlebt. Im Gespräch mit dem Kreisboten blickt er zurück, erzählt, was sich verändert hat, und was er nach seinem Weggang wohl am meisten vermissen wird.

Am Morgen Nebelschwaden über türkisem Wasser, im Hintergrund die Alpen mit Säuling und Tegelberg und am Ende eines langen Arbeitstages Schloss Neuschwanstein im Abendrot: Dirk Schranz´ Arbeitsplatz gehört wohl zu einem der schönsten, die es gibt. Seit sechs Jahren befördert er als Kapitän der MS Füssen Einheimische und Gäste über den Forggensee. Wenn an einem schönen Sommertag dann noch Musikgruppen oder Hochzeiten mit an Bord waren, war das das Tüpfelchen auf dem i. Besonders gerne erinnert sich Schranz an eine Veranstaltung mit Trachtengruppe, Jodlern und Chören zurück. „Das war wie der Musikantenstadel auf dem Schiff“, sagt der 48-Jährige. „Das waren die schönsten Fahrten.“

Doch damit ist bald Schluss. Zum 1. Juli wechselt Schranz zum Amt für Brand und Katastrophenschutz, der Integrierten Leitstelle Allgäu. Denn die vergangenen Jahre waren alles andere als einfach. „Die Corona-Zeit war für alle die schwerste Zeit“, erinnert er sich. Als Dienstleistungsanbieter stand die Forggenseeschifffahrt schließlich in der Verantwortung, dass alle Hygiene-Regeln und Corona-Bestimmungen eingehalten werden – nicht immer zum Gefallen der Fahrgäste.

So wäre es im September fast zu einer Prügelei am Parkplatz vor dem Bootshafen gekommen. „Ein Fahrgast wollte nicht akzeptieren, dass ein Mitarbeiter den 3G-Nachweis sehen wollte“, so Schranz. Da er handgreiflich wurde, musste der Kapitän einschreiten. „Dieser aggressive Zwischenfall war schon sehr beängstigend.“ Insgesamt sei die Corona-Zeit „unheimlich kräftezehrend“ gewesen.

2018 war ein schwarzer Meilenstein.“

Nicht weniger herausfordernd war die Zeit während der Sanierung des Staudamms in Roßhaupten. „2018 war ein schwarzer Meilenstein“, so der Kapitän. Da der damalige Sommer einer der trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war, blieben die Schiffe der Forggenseeschifffahrt zum ersten Mal in der 60-jährigen Betriebsgeschichte komplett an Land.

„Rein wirtschaftlich war das eine Katastrophe, rein technisch ein Fortschritt“, erinnert sich Schranz. Denn der städtische Eigenbetrieb packte das an, was in den vergangenen Jahren liegen geblieben ist. So wurde die MS Füssen komplett entkernt, renoviert und erhielt einen neuen Motor, der Hof vor den Schiffshallen wurde gepflastert, die Werkstatt der Schifffahrt wurde neu geordnet und die MS Allgäu erhielt einen neuen Boden und neue Polster.



Regelmäßige Störungen

Zu den Alltagsproblemen gehören dagegen Hochwasser, Treibholz und das ein oder andere Gewitter. Denn wenn das Wasser zu hoch steht, können die Schiffe nicht auslaufen. „Wenn wir Fahrten absagen, da haben die Wenigsten (Fahrgäste – Anmerk. der. Red.) Verständnis für. Da ist die Herausforderung, damit umzugehen.“

Immer wieder ins Schwitzen brachte auch der alte Motor der MS Füssen den Kapitän. „Es gab regelmäßig Störungen“, so der 48-Jährige. „Das war schon sehr belastend.“ Schließlich sollten die Fahrgäste nichts von den Problemen mitbekommen. „Als Kapitän sitzt man da auf heißen Kohlen.“



Alles abverlangt

Sein ganzes fahrerisches Können war dagegen gefordert, als 2017 ein heftiges Gewitter über den Forggensee zog. „Im Norden ist überall der Strom ausgefallen, Bäume sind umgestürzt“, erinnert sich Schranz. Da der Sturm heftig über den See fegte und gegen das Schiff drückte, musste er am Steuer versuchen per GPS und Radar das Schiff auf Kurs zu halten. Denn eine automatische Steuerung wie es sie beispielsweise bei Kreuzfahrtschiffen gibt, haben die Schiffe der Forggenseeschifffahrt nicht. „Jede Richtung, die die Schiffe einschlagen, macht der Schiffsführer selbst.“

Da die Sicht fast bei Null lag, war das Anlegen ganz besonders schwierig. „Das war eine der heißesten Fahrten, bei der mir alles abverlangt wurde.“ Selbst der zweite Schiffsführer an Bord, Xaver Unsin, der 35 Jahre lang als Kapitän auf dem Forggensee unterwegs war, hatte so etwas noch nicht erlebt. „Am Ende waren wir sehr erleichtert, dass wir das gut gemeistert haben.“ Die Fahrgäste hatten von der schwierigen Fahrt übrigens gar nichts mitbekommen, wie Schranz erzählt. Sie hatten unter Deck das Musical „Der Schwanenprinz“ verfolgt.

Gerade die abwechslungsreiche Arbeit schätzte er bei der Forggenseeschifffahrt am meisten. Während er im Sommer hauptsächlich über den See fuhr, standen im Winter die Planungen für die kommende Saison im Fokus. Und neue Projekte anzupacken, war das, was Schranz dabei am liebsten gemacht hat. „Planen, das Projekt bis zum Ende verfolgen und den Nutzen erkennen – das macht Spaß“, so der 48-Jährige. So regte er beispielsweise an, dass die Schifffahrt ein eigenes Betriebsfahrzeug erhält und testweise Matten an den Anlegestellen in Osterreinen und Dietringen verlegt werden, um bei hohem Wasser ein sanfteres Anlegen der Schiffe zu ermöglichen und gleichzeitig die Abnutzung der Schiffe zu verringern.

Zahlreiche Projekte

Auch der Hochwasserliegeplatz am Bootshafen, die sogenannten Dalben, gehen auf seine Initiative zurück. Damit die Schiffe bei Hochwasser nicht mit der Hochspannungsleitung in Berührung kommen, die über dem Bootshafen verläuft, mussten diese etwas weiter vom Ufer entfernt im See festgemacht werden, was jedoch das Beladen erschwerte. Mit den neuen Dalben wollte Schranz das ändern. Nachdem er anfangs dafür belächelt und sein Projekt als viel zu überdimensioniert abgestempelt worden war, sei jeder froh darüber gewesen, als es schließlich zum Hochwasser kam. „Diese Maßnahme hat sich sehr bewährt und wird sich auch in Zukunft sehr bewähren“, ist Schranz überzeugt.

Das gleiche gilt für den Badeplatz in Dietringen. Da dieser mitten zwischen Segelclubs, Bootsverleih, Segelschule und der Anlegestelle der Schifffahrt liegt, sah Schranz dort große Gefahren für Schwimmer. Nun sperren Bojen und eine Schranke die Anlegestelle ab, außerdem führt eine Treppe vom Badeplatz in den See, damit Schwimmer nicht mehr die Rampe der Schifffahrt benutzen. „Das ist ein Riesenerfolg, dass wir das geschafft haben. Zum Glück ist noch nie was passiert.“

Gutes Miteinander

Gerade die gute Zusammenarbeit aller Organisationen am See, ist Schranz in den vergangenen sechs Jahren sehr positiv aufgefallen. Als Treibholz die Schiffsschraube der MS Allgäu beschädigte, standen Feuerwehr, Wasserwacht und Polizei bereit, um sie mit ihren kleinen Booten zum Bootshafen zu manövrieren. Genauso gut klappte die Kooperation, als es 2019 zu einem Defekt am neuen Motor der MS Füssen kam. „Das Ruder ließ sie nicht bewegen“, erinnerte sich Schranz. Da das Schiff über die Notsteuerung nur schwer zu lenken war, mussten auf Höhe Dietringen alle Fahrgäste von Bord und auf die MS Allgäu umsteigen. „Die Segelclubs aus Dietringen und Osterreinen haben uns beim Evakuieren geholfen. Ich war beeindruckt, wie schnell und einfach die Segelclubs vor Ort sind und ihre Hilfe anbieten.“

Auch die Besatzung auf der MS Füssen und der MS Allgäu sei eine eingeschworene Crew. Alle unterstützen sich gegenseitig. „Das muss so funktionieren“, meint Schranz. Denn sobald die Schiffe das Ufer verlassen, habe die Crew eine Riesenverantwortung gegenüber den Fahrgästen. „Kein Notarzt ist hier so schnell wie bei einem Notfall an Land.“



Zusammen mit ihnen wird er noch etwa eine Woche über Deutschlands größten Stausee schippern. Danach wird ihn sein Berufsweg nach Kempten führen. Was er dann wohl am meisten vermissen wird? Das Panorama, die wunderschöne Farbe des Sees und die Flexibilität, die man als Betriebsleiter hat, sagt Schranz. Er fügt aber auch lächelnd hinzu: „ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe.“