Füssen: Kein Heim für Flüchtlinge am Forggensee

Von: Matthias Matz

In der Ehrwanger Straße wird kein Flüchtlingsheim entstehen. Das hat jetzt der Füssener Bauausschuss entschieden. © Christoph Hardt

Außerhalb der Stadt am Ufer des Forggensees soll ein Flüchtlingsheim entstehen. Doch Verwaltung und Bauausschuss sind dagegen.

Füssen – Einst als Ferienheim für die Mitarbeiter der Bayerischen Wasserkraftwerke AG gebaut, soll nun aus dem Anwesen in der Ehrwanger Straße 22 eine Unterkunft für Flüchtlinge werden. Das sehen zumindest die Pläne des aktuellen Eigentümers Uniper vor. Doch weder Bauverwaltung noch Bauausschuss wollen da mitspielen: Am Dienstagabend lehnte das Gremium einen Antrag auf Nutzungsänderung einstimmig ab.



Damit folgten die Ausschuss-Mitglieder einem Vorschlag der Stadtverwaltung. Diese bewertet das Vorhaben des Energieversorgers Uniper kritisch. Zwar bestehe grundsätzlich ein Bedarf an zusätzlichen Wohnungen für Flüchtlinge, heißt es dazu in der Verwaltungsvorlage.

Allerdings sei der Standort Ehrwanger Straße 22 – der noch hinter dem Wertstoffhof und dem Ruderclub Forggensee liegt – zu weit von der Innenstadt entfernt. „Für die Bewohner wird dies zu erheblichen Problemen führen, infrastrukturelle Einrichtungen zu erreichen“, schreibt die Bauverwaltung. Dadurch werde es für Bewohner nahezu unmöglich, am sozialen Leben in der Stadt teilzuhaben.



Wie Uniper dieses Problem lösen will – etwa durch deinen Shuttlebus für die Bewohner – sei unklar. „Aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse des Konzerns wird dies auch nicht zu erwarten sein“, heißt es dazu vonseiten der Verwaltung.

Auch sei nicht davon auszugehen, dass am Ufer am des Forggensees nur Flüchtlinge untergebracht werden, die über ein eigenes Fahrzeug verfügen. „Dieses Defizit ist aus Sicht der Verwaltung als öffentlicher Belang zu werten, der dem Vorhaben entgegensteht“, so das Fazit der Verwaltung.



Anders bewertet man den Sachverhalt hingegen offenbar im Landratsamt. Demnach geht die Kreisverwaltung nicht von einer Beeinträchtigung öffentlicher Belange aus – schließlich seien nur zwei Räume in einem genehmigten Bestandsgebäude von den Plänen betroffen.

Ferner könne unter Umständen über die Ausländerbehörde sicher gestellt werden, dass nur Flüchtlinge mit eigenem Fahrzeug dort untergebracht werden, so die Einschätzung der Vertreter des Landratsamtes.



Der Ausschuss schloss sich dennoch der Argumentation der Stadtverwaltung an und verweigerte dem Antrag auf Nutzungsänderung das Kommunale Einvernehmen.