Füssen: Kindergartengebühren sorgen weiter für Empörung

Von: Riccarda Gschwend

Teilen

Für die Betreuung ihrer Kleinen in den Füssener Kindergärten müssen Eltern ab dem neuen Kindergartenjahr deutlich mehr bezahlen. © PantherMedia/HighwayStarz

Die Erhöhung der Kindergartengebühren schlägt weiter hohe Wellen. Nun hat sich auch die Elternschaft der „Werkstatt-Wichtel“ öffentlich zu Wort gemeldet.

Füssen – Die Erhöhung der Kindergartengebühren schlägt weiter hohe Wellen unter den Füssener Eltern. Wie berichtet, hatten sich bereits einige Mütter aus der „Zwergenburg“ zusammengetan und eine Online-Petition gestartet. Nun hat sich auch die Elternschaft der „Werkstatt-Wichtel“ öffentlich zu Wort gemeldet.

Elternbeiratsvorsitzende Astrid Menzl möchte darauf aufmerksam machen, dass die Erhöhung für etliche Familien eine hohe Belastung darstelle. Die finanziellen Probleme der Stadt dürften nicht dazu führen, dass Familien und der Bildungsbereich darunter leiden müssen: „Es kann nicht sein, dass soziale Einrichtungen und vor allem Bildungseinrichtungen nun die über viele Jahre verursachte Verschuldung der Stadt mit ausgleichen sollen“, findet Astrid Menzl.

„In einer Zeit, in der die Inflation die Preise in die Höhe treibt, haben selbst bei der aktuellen Gebührensituation der Kitas und Kindergärten bereits viele Familien große Schwierigkeiten diese finanzielle Last zu stemmen.“

Für die Stadt ein Klacks

Für die Mutter von zwei Kindern – eines im Krippen- und eines im Kindergartenalter – zeugt es von einer „sehr eingeschränkten Sichtweise“, wenn argumentiert wird, bei der Erhöhung handle es sich um einen relativ kleinen Betrag. „Es gibt Familien, die müssen schauen, wie sie über die Runden kommen“, sagt Menzl im Gespräch mit dem Kreisboten.

Und: „Die jährliche Ersparnis von rund 300.000 EUR für die Stadt Füssen durch diese geplante Gebührenerhöhung ist für die Stadt nur ein Klacks.“

Es gehe ihr nicht darum, auf die Barrikaden zu gehen, sondern sie wolle sich im Namen der Elternschaft Gehör verschaffen und den Dialog mit der Stadt suchen, erklärt die Elternbeiratsvorsitzende. Sie appelliert deshalb auch an andere Eltern, bei dem von Bürgermeister Maximilian Eichstetter angebotenen Gespräch am 23. März dabei zu sein.

Denn: „Letztlich geht es um die Kinder“, so Astrid Menzl. „Wir plädieren dafür, die Familien in Füssen zu entlasten, statt zu belasten. Das würde gut zum Selbstverständnis dieser wunderschönen Stadt mit hoher Lebensqualität passen, wo es aber noch einiges in Richtung Familienfreundlichkeit zu tun gibt.“ Von politischen Aktionen im Zusammenhang mit der Gebührenerhöhung wie zuletzt der Mahnwache distanziert sich Menzl im Namen der „Werkstatt-Wichtel“-Elternschaft.