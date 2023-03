Füssen: Klinik setzt auf Endosonographie

Der Leitende Oberarzt Dr. Ali Ayvaz und sein Team bieten nun auch die Endosonografie in der Klinik Füssen an © Klinikverbund

Der Ultraschall von innen wird jetzt auch in den Kliniken in Füssen und Buchloe angeboten. Dadurch können etwa Krebsgeschwüre viel detaillierter untersucht werden.

Füssen/Buchloe – Der Ultraschall von innen wird jetzt auch in den Kliniken in Füssen und Buchloe angeboten. Das teilte der Klinikverbund mit. Dadurch können etwa Krebsgeschwüre im oberen Verdauungstrakt viel detaillierter untersucht werden.

Das führt zu genaueren Behandlungen mit geringeren Belastungen und besseren Heilungschancen für die Patienten, wie zwei Gastroenterologen an den beiden Kliniken anlässlich des Darmkrebsmonats März erklären. „Ultraschall besitzt von allen technischen Geräten, die in der Medizin eingesetzt werden, die höchste Auflösung“, betont Dr. Ali Ayvaz.

Laut dem leitenden Oberarzt der Klinik Füssen ist diese Methode etwa die einzige, mit der es gelingt, die fünf Schichten der Wand des Magen-Darm-Traktes darzustellen. „Das ist in der Einschätzung von Tumoren von enormer Bedeutung für das therapeutische Vorgehen.“

Viele Erkrankungen hervorragend behadelbar

Gerade in Bezug auf die Ausdehnung von Wucherungen sei die Endosonografie oftmals detaillierter als die Computer- oder Kernspintomografie, erklärt Ayvaz. „Darüber hinaus können mit der Endosonografie viele Erkrankungen hervorragend behandelt werden – wie etwa Abszesse oder Drainagen.“ Somit seien die Schnittstellen mit der Chirurgie immer ausgeprägter, weshalb viele Erkrankungen gar nicht mehr operiert werden müssen, so der Füssener Gastroenterologe.



Sein Kollege aus der Klinik St. Josef in Buchloe freut sich ebenfalls, seine Patienten nun umfangreicher und gezielter diagnostizieren zu können. „Auch beim Gallensteinleiden hilft uns die Endosonografie festzustellen, ob ein Gallenstein zu den Beschwerden des Patienten führt oder nicht“, betont Dr. Wolfgang Wistuba. „Dadurch können die Betroffenen in ihrer Heimatklinik bleiben, weil dann auch der Folgeeingriff an den Gallenwegen ebenfalls bei uns in der Klinik erfolgen kann.“



Und sollte ein Patient doch einmal einen Befund aufweisen, der weder in Buchloe noch in Füssen behandelt werden kann, könne der Patient unkompliziert und unbürokratisch nach Kaufbeuren verlegt werden – ohne, dass dadurch das Therapiekonzept geändert werden müsse.