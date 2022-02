Kneipp Sanatorium Möst möchte erweitern - Rat will mehr Infos

Von: Katharina Knoll

Das Kneipp Sanatorium Möst in Hopfen soll vergrößert werden. Einige Füssener Stadträten sehen das jedoch kritisch. © Sanatorium Möst

Füssen - Das Kneipp Sanatorium Möst in Hopfen möchte erweitern. Da dem Bauausschuss die Pläne noch zu unkonkret waren, müssen die Antragsteller nachbessern.

Nachdem die Fachklinik Allgäu aus Pfronten im Juli das Kneipp Sanatorium Möst in Hopfen übernommen hat, soll es jetzt um zwei dreigeschossige Bettenhäuser erweitert werden. Den Stadträten im Bauausschuss waren die Unterlagen aber noch nicht konkret genug, um eine Änderung des Bebauungsplans (B-Plan) in diesem Bereich in Aussicht stellen zu können. Die Antragsteller sollen nun nachbessern.

Bereits bei der Vorstellung der Unterlagen wies Bauamtsleiter Armin Angeringer darauf hin, dass die Antragsteller noch begründen müssten, warum die Gebäude so groß werden sollen. „Die Rahmenbedingungen müssen wir noch weiter in Augenschein nehmen.“ Aktuell gehe es darum, ob sich die Stadt hier überhaupt eine Erweiterung vorstellen könne.



„Das ist ein Riesengebäude, das jetzt schon schwer zu füllen ist“, meinte Dr. Martin Metzger (BfF). Nun sollen zwei weitere Häuser an prägnanter Stelle errichtet werden. „Das leuchtet mir nicht ein. Ich werde dagegen stimmen.“ „Zwei Riegel da vorne kann ich mir nicht vorstellen“, meinte auch Magnus Peresson (UBL) zu der sensiblen Lage am Ortseingang. Er könne nachvollziehen, dass Erweiterungsbedarf bestehe, und auch die Nutzung sei in Ordnung. An dieser Stelle müssten jedoch hohe Ansprüche an die Architektur gestellt werden. „Man muss diese Landschaft schützen, auch vor drittklassigen Bauten.“



Erst Konzept vorlegen

Für Jürgen Doser (FWF) kam der gesamte Antrag zu früh. Zunächst müssten Unterlagen vorliegen, wie man sich die ganze Sache vorstellt, welches Konzept man verfolgt und wie die Stellplatzsituation gelöst werden soll. Gleicher Ansicht waren die übrigen Ratsmitglieder, die mit Ausnahme von Magnus Peresson, das geschlossen zur Auflage machten, um eine Änderung des Bebauungsplans einzuleiten.



Einstimmig sprach sich das Gremium für Metzgers Antrag aus, die Einleitung eines entsprechenden Änderungsverfahrens des Flächennutzungsplanes erst einmal abzulehnen. „Aus meiner Sicht ist das vorauseilender Gehorsam. Sie sollen erst einmal ein Konzept vorlegen“, begründete er seinen Antrag.