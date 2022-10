Füssen: Kostet der Döner bald über sieben Euro?

Von: Chris Friedrich

Agin Serhat hat das „In Time” in der Bahnhofstraße übernommen. Ob es langfristig bei 5,50 Euro für den Döner bleiben wird, kann er nicht garantieren. © Chris Friedrich

Der Döner gilt als der Deutschen liebstes Fast Food. Doch die Preissteigerungen könnten auch den Genuss des würzigen Grillfleischs im Fladenbrot kostspieliger machen.

Füssen – In der Bahnhofs- und der Luitpoldstraße schießen die Preise für einen Döner (noch) nicht ganz so steil in die Höhe wie anderswo. Ob aber Murat Eroglu und Agin Serhat – die Inhaber von „Seray Kebab” und „In Time” – mit ihren nach Sanierung oder Übernahme eingeführten „moderaten Preissteigerungen“ tatsächlich im nächsten Jahr über die Runden kommen werden, bleibt abzuwarten.

„Ein Döner müsste eigentlich 7,30 Euro kosten“, sagte Gürsel Ülber, der Vorstandsvorsitzende des Vereins türkischer Dönerhersteller in Europa, bereits im Frühjahr dieses Jahres.



Soweit ist es in Füssen zwar noch nicht. Aber die lang andauernde Zeit, als ein Döner noch für 3,50 oder vier Euro zu haben war, ist auch in der Lechstadt endgültig vorbei. Stattdessen herrscht Unsicherheit unter den Fast-Food-Gastronomen in der Luitpold- und Bahnhofstraße.

Strom, die Zutaten fürs Dönerfleisch und der auf 12 Euro gestiegene Mindestlohn machen es für sie schwer, die anfallenden Kosten zu kalkulieren. Die Fakten liegen allesamt schwarz auf weiß vor.



Die Inhaber deuten im Gespräch mit dem Kreisboten vorsichtig an, dass sie deshalb bald womöglich mehr Geld von ihrer Kundschaft verlangen müssten als die derzeit auf den Preistafeln stehenden 5,50 oder 5,90 Euro pro Döner. „In Marktoberdorf und Kaufbeuren kostet der Döner längst mehr als sechs Euro. Ich habe die Preise bewusst lange gleich gehalten, aber nach der Sanierung musste eine leichte Erhöhung einfach kommen“, so Eroglu, der mit seinem „Saray Kebab” für Qualität und Frische steht.

Am Standort mit Durchgang zur Altstadt kann er neben den vielen einheimischen Stammgästen dort regelmäßig auch Laufkundschaft aus aller Welt begrüßen.

Aus Ulm zog es dagegen Agin Serhat in diesem Jahr nach Füssen, wo es ihm als Besucher schon immer gut gefallen hat. Deshalb hat er in der Bahnhofstraße das „In Time“ übernommen. Dort will er seine eigenen Ideen umsetzen und aus dem Döner-Imbiss das „Pizza Pub Döner & More“ machen.

Voraussetzung dafür ist für ihn, dass er eine Wohnung in der Lechstadt findet und sich damit das tägliche Pendeln nach Ulm erledigt. „Ein gutes Bauchgefühl“ hat Serhat dazu gebracht, sich für den Standort Füssen zu entscheiden, wo er einen bekannten Imbiss in guter Geschäftslage übernommen hat.

Vorerst versucht er, mit 5,50 Euro pro Döner zurechtzukommen. Dafür müsse er auch mit Zulieferern weiter verhandeln. Darüber hinaus will er mit zusätzlichen Angeboten – zum Beispiel Pizzen – in die Gewinnzone kommen. „Frische Zubereitung“, darauf setzen er und „Nachbar“ Eroglu vom „Saray Kebab” gleichermaßen.



Offen bleibt die Frage, ob die Kundschaft auch künftig in Scharen beide Imbisse besuchen wird, wenn der Döner dann womöglich mehr als eine ganze Pizza kosten wird.

Die drei Jungs Luca, Luis und Chris sind jedenfalls bereit, bis zu acht Euro für einen Döner zu zahlen, wie sie nach einer Stärkung auf der Terrasse des sanierten „Saray Kebab” erklären. Chris, dem 7,50 Euro aber lieber wären, meint: „Uns schmeckt es hier sehr gut.“ Luis schlägt unterdessen 6,50 Euro vor. Klar ist für alle drei aber: Für den geliebten Döner würden sie auch tiefer in die Tasche greifen.