Füssen: LechKlänge kommt zurück

Das „Orchestra Mondo” eröffnet am Freitagabend das Festival „Lechklänge” im Füssener Magnuspark. © Christoph Müller

Zusammen mit Organisatorin Sabina Riegger lädt Füssen Tourismus und Marketing (FTM) heuer wieder zum Winterfestival „LechKlänge“ ein.

Füssen – „Ohne Worte“ steht als Motto über dem zweitägigen Winterfestival, zu dem Füssen Tourismus und Marketing (FTM) in den Magnuspark am Lech (ehemals Kunsthallen am Lech, Mühlbachgasse 4) einlädt. Das bunte Programm in der Reihe „LechKlänge“ beginnt am Freitag, 17., und Samstag, 18. Februar, jeweils um 19.30 Uhr. „Unser Vorverkauf läuft“, berichtete Tara Hartmann von FTM am vergangenen Freitag anlässlich eines Pressegesprächs.



Als Festival-Organisatorin freut sich Sabina Riegger, dass am Freitagabend Anja Baldauf mit ihrem „Orchestra Mondo“ aus Kammeltal im Landkreis Günzburg in der Lechstadt gastiert. „Die Akkordeonistin kennt Füssen seit Jahren, sie sollte schon beim Stadtfest dabei sein. Jetzt hat es geklappt, dass sie mit ihrem Quartett bei uns auftritt“, frohlockte Riegger bei der Vorstellung des Programms. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Restkarten gibt es an der Abendkasse im Magnuspark.



Volles Programm

Am Samstagabend gastieren dann nacheinander „Mr. Lo” und „Mime en Mi Mineur” auf der Kleinkunstbühne im geheizten Zuschauersaal mit 196 Plätzen und einer zehn Meter langen Bar. „Nach dem erfolgreichen Auftakt als Open-Air Veranstaltung im Januar 2018 haben wir die inhaltlich nicht festgelegten, sondern verspielten LechKlänge in den Folgejahren zu einem Winterfestival für Einheimische und Besucher mit zwei Abendveranstaltungen erweitert“, erklärte FTM-Direktor Stefan Fredlmeier, der den Veranstaltungsauftakt 2023 nach einer zweijähigen Coronapause mit „Endlich mal wieder!“ gegenüber unserer Zeitung ankündigte.



Am ersten der beiden Festivalabende nehme das „Orchestra Mondo” das Publkum mit auf einer Entdeckungsreside durch die Welt des Gypsy-Swing und der Musette, tauche in die Weite des Balkans ein und verführe mit Filmmusik und Tangos zum Träumen. Das zweigeteilte Samstagabendprogramm, so FTM in der Ankündigung weiter, eröffne Papierkünstler „Mr. Lo” – bekannt aus dem Zirkus Roncalli – mit schnellen Händen, die bunte und fantasievolle Objekte schaffen. Nach dem Oberammergauer tritt „Mime en Mi Mineur” aus Augsburg auf und soll das Publikum mit feingeistigem Humor und Live-Musik unterhalten.



Die Tickets kosten nach Angaben von FTM pro Abend 18 Euro. Einlass zum Konzert und der Doppel-Show in der Lechhalle (Mühlbachgasse 4) ist an beiden Abenden jeweils um 18 Uhr.