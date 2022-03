Leere Kasse: Wo die Stadt heuer investieren will und warum der Bauhof eine Schranke bekommt

Von: Matthias Matz

Für die Umgestaltung des ZOB sind heuer 300.000 Euro an Planungskosten vorgesehen. © Matz

Füssen – Neben vielen Streichungen von Projekten muss die Stadt heuer auch Geld investieren. So soll der Umbau des Sportparks im Weidach fortgesetzt werden.

Auch in das Rathaus an der Lechhalde selbst muss die Verwaltung in diesem Jahr Geld stecken, wie Hauptamtsleiter Peter Hartl im Stadtrat klar machte.



Dort stellte der Geschäftsleiter der Verwaltung, wie bereits berichtet, unlängst einen ersten Entwurf für den diesjährigen Haushalt mitsamt Investitionsprogramm bis 2025 vor. Geprägt ist dieser vor allem von Kürzungen und Einsparungen. Und weil obendrein kein genehmigter Haushalt für das vergangene Jahr vorliegt, darf die Stadt bis auf weiteres keine neuen Vorhaben anstoßen.

„Wir sind eigentlich nicht handlungsfähig“, fasste Hartl die Lage zusammen. Was sie aber darf ist, bereits angelaufene Maßnahmen fortzusetzen. Dazu gehören auch jene, für die bereits in einem der Vorjahre lediglich Geld eingeplant wurde.



Eines dieser Vorhaben ist die Sanierung des Klosters St. Mang, in dem das Rathaus untergebracht ist. Da aber allein die denkmalpflegerischen Untersuchungen für eine Einstufung zum nationalen Denkmal rund 900.000 Euro kosten würden, soll darauf trotz einer zu erwartenden Förderung in Höhe von 750.000 Euro bis auf weiteres verzichtet werden.

Was hingegen heuer angegangen werden soll, ist der Einbau eines Blockheizkraftwerkes. 100.000 Euro sind dafür im Haushaltsentwurf 2022 vorgesehen. Von dieser Maßnahme erhoffen sich Hartl und Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) langfristig Einsparungen bei den Energiekosten. Weitere 175.000 Euro sind für die Modernisierung der Brandmeldeanlage im Haushaltsentwurf einkalkuliert.



Geld für Obersee

Weiter gemacht werden soll auch im Sportpark Weidach. 450.000 Euro hat die Verwaltung hier für die Arbeiten am zentralen Platz, den Wegen und der Lärmschutzwand eingeplant. Weitere 160.000 Euro kommen für den geplanten Parkplatz im Schwedenweg sowie 40.000 Euro für den derzeit provisorisch angelegten Parkplatz im Rotwandweg hinzu.

Bei Einheimischen wie Gästen gleichermaßen beliebt, sollen die Arbeiten am Obersee-Freibad heuer abgeschlossen werden. 265.000 Euro hat die Verwaltung dafür eingeplant, wobei 75.000 Euro an Zuschüssen vom Freistaat Bayern erwartet werden. 75.000 Euro sind derweil für das Mitterseebad vorgesehen.



Investiert werden soll auch in das Baugebiet O-75 Weidach-Nord. Neben 100.000 Euro Ausgaben für Planungen will die Stadtverwaltung weitere 750.000 Euro in den Kauf von Grundstücken stecken.



Fast 500.000 Euro werden für den Bau des Radwegs in Hopfen sowie den geplanten Parkplatz westlich des Ortes bereit gestellt. Davon entfallen 200.000 Euro auf den Radweg-Lückenschluss und 295.000 Euro auf den Parkplatzes, wovon jedoch 95.000 Euro gefördert werden. Der voraussichtlich über vier Millionen Euro teure Radweg soll hingegen nur gebaut werden, wenn 90 Prozent der Baukosten gefördert werden (der Kreisbote berichtete mehrfach).

Bauhof soll Schranke bekommen

Geld muss die Stadt auch in ihren Bauhof in der Kemptener Straße stecken – allerdings deutlich weniger als vor noch nicht allzu langer Zeit angedacht. So wird etwa die 1,6 Millionen Euro teure Sanierung des Gebäudes sowie der geplante Bau eines neuen Lagergebäudes (eine Million Euro) auf die Folgejahre verschoben. Dafür sollen heuer 145.000 Euro in den Umbau des Verwaltungsgebäudes fließen und 180.000 Euro in den Kauf neuer Fahrzeuge investiert werden. Obendrauf kommen 150.000 Euro für den Einbau eines Lastenaufzugs. Für weitere 15.000 Euro soll der Bauhof eine Schrankenanlage bekommen. „Es kommt immer mal wieder vor, dass sich Leute am Streusalz zu schaffen machen“, erklärte Hauptamtsleiter Hartl diesen Schritt.



Festhalten will das Rathaus nach dem derzeitigen Stand auch an der Umgestaltung des ZOB am Bahnhof. Demnach sollen heuer für 300.000 Euro die Planungen für die Freianlagen und den Platz in Angriff genommen werden.



Investitionen in städtische Liegenschaften

Investieren muss die Kommune heuer auch in ihre Liegenschaften und Immobilien. So sind für die Ertüchtigung der Zentralheizung und Elektroanlagen im Oblisberg 10-16 230.000 Euro eingeplant, 200.000 Euro müssen für den Realisierungswettbewerb für die Ziegelwies überwiesen werden und 100.000 Euro sind für die Sanierung der städtischen Gebäude in dem Stadtteil vorgesehen. Weitere 160.000 Euro werden heuer für den Realisierungswettbewerb und die Planungen für die Floßergasse 22 fällig.

In die Kindergärten sollen heuer über eine Million Euro gesteckt werden. Allein für den neuen AWO-Kindergarten im Weidach werden laut Investitionsprogramm in diesem Jahr 800.000 Euro fällig. Für 450.000 Euro will die Kommune im Füssener Westen Grund von der BIMA für den beantragten Bau des Kindergartens der Wertachtal-Werkstätten kaufen. Ob es bei dem im aktuellen Haushaltsentwurf stehenden Zahlen bleiben wird, ist abzuwarten. Sowohl Hartl als auch Eichstetter wiesen während der Sitzung mehrfach darauf hin, dass es sich lediglich um vorläufige Zahlen handle, die sich fast stündlich ändern würden. Zudem klang in der Debatte (der Kreisbote berichtete) an, dass sowohl Verwaltung als auch Stadtrat im Laufe der Haushaltsberatungen noch weitere Einsparungen erzielen wollen.

Fortgesetzt werden die Beratungen übrigens am kommenden Dienstagabend, 15. März, im Haupt- und Finanzausschuss. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 17 Uhr im Haus Hopfensee.