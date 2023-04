Füssen: Mann durch Viehbürste schwer verletzt

Ein Rind hat vermutlich die Viehbürste gespannt. Beim Zurückschnellen verletzte diese den Mann schwer im Gesicht. © Symbolbild Riccarda Gschwend

Ein Mann wurde durch eine zurück schnellende Viehbürste schwer im Gesicht verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Füssen/Hopfen am See - Ein 43-jähriger Mann verletzte sich am Donnerstagnachmittag schwer im Gesicht, als er von einer Viehbürste getroffen wurde. Wie die Polizei mitteilt, traf auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Hopfen am See den Mann die Viehbürste mit großer Wucht im Gesicht.

Diese war vermutlich von einem Rind gespannt worden. Beim Zurückfedern wurde der Mann getroffen. Der 43-Jährige wurde von den eintreffenden Rettungskräften erstversorgt und anschließend mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.