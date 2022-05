Füssen: Mehr Sicherheit für Radfahrer

Vor Ort machen sich die Experten ein Bild von der Situation in der Augsburger Straße. © Stadt Füssen

Füssen - Das Radfahren in der Augsburger Straße soll sicherer werden. Mögliche Lösungen diskutierten jetzt Experten vor Ort.

Um Fahrradfahren in der Augsburger Straße auf Höhe der Robert-Schmid-Straße und in der Theresienstraße sicherer zu machen, hat sich jetzt Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) mit Vertretern der Polizei, des Staatlichen Bauamts Kempten und des städtischen Bauamts sowie mit einigen Stadträten getroffen. Das Treffen war durch einen Antrag der „Gruppe radfahrende Stadträte“ angestoßen worden.

Für die Augsburger Straße einigten sich die Teilnehmer darauf, dass Radfahrer stadtauswärts ab Mitte der Einmündung in die Robert-Schmid-Straße durch eine Straßenmarkierung auf den weiterführenden Geh- und Radweg geleitet werden.



Auch für den Bereich zwischen der Hochstift- und Theresienstraße fand die Gruppe eine Lösung, um Konflikte zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer zu vermeiden. Radler werden künftig stadteinwärts auf die Theresienstraße geleitet. Hierzu soll der Bordstein in der Kurve Sebastian-/Theresienstraße abgesenkt und zusätzlich ein Schutzstreifen auf der ostseitigen Fahrbahn der Theresienstraße aufgemalt werden. Schilder in beide Richtungen weisen den Weg zwischen der Hochstift- und der Theresienstraße als gemeinsamen Geh- und Radweg aus.



An der Ecke Sebastian-/ Theresienstraße wird das Verkehrszeichen „Radweg Ende“ angebracht, in der Einmündung in die Theresienstraße zusätzlich das Schild „Fußweg“.



Während sich die Gruppe in der Theresienstraße ein Bild der Lage machten, erkundigte sich ein Passant, ob die Besichtigung dazu diene, die Gefahrensituation dort zu entschärfen. Als der Rathauschef dies bejahte, zeigte er sich sichtlich erleichtert darüber. Denn eines seiner Familienmitglieder hatte dort kürzlich einen Unfall, berichtete er.