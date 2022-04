Nachverdichtung in der Ziegelwies ist vom Tisch - Wohnungen sollen saniert werden

Von: Katharina Knoll

Thomas Roth (v.l.) und Hermann Härtl von der Füssener Stadtverwaltung begutachten zusammen mit Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) sowie seinem Stellvertreter Christian Schneider (Füssen Land) eine der Wohnungen in der Ziegelwies, die saniert werden sollen. © Stadt Füssen

Füssen – Endgültig zu den Akten gelegt hat der Füssener Stadtrat am Dienstag die geplante Nachverdichtung in der Ziegelwies. Dafür sprach sich das Gremium mit einer Gegenstimme von Ilona Deckwerth (SPD) aus. Allerdings sollen die bestehenden Wohnungen saniert werden, was das Gremium einstimmig begrüßte.

Um sich ein Bild vor Ort zu machen, schauten sich Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) und der Zweite Bürgermeister Christian Schneider (Füssen Land) die städtischen Wohnungen in der Ziegelwiesekürzlich mit dem Leiter des Gebäudemanagements Thomas Roth und Hermann Härtl von der Stadt Füssen an. Die Begehung ergab, dass die Wohnungen je nach Gebäude in unterschiedlichem Zustand sind. Von sehr schön renoviert bis hin zum Sanierungsfall.

Wohnungen sollen bewohnbar werden

Von den 26 Wohnungen stehen derzeit drei leer. Um diese bewohnbar zu machen, benötigt es zirka 15.000 bis 20.000 Euro an Renovierungskosten, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Kosten sparen möchte die Stadt durch den Einsatz städtischer Handwerker. So sollen die Kosten auf 10.000 Euro pro Wohnung reduziert werden

„Dann sind wir da draußen erst mal wieder gerichtet“, meinte Eichstetter in der Sitzung des Stadtrates. Je nach Haushaltslage sollen die Wohnungen in diesem oder im kommenden Jahr saniert werden. Der voraussichtliche Mietpreis (kalt) beträgt 7,90 Euro pro Quadratmeter, informierte die Stadtverwaltung.

Vorgaben für Nachverdichtung sind nicht realisierbar

Zurückgestellt werden müsse aber die geplante Nachverdichtung, informierte Eichstetter. Die Stadtverwaltung habe mit entsprechenden Experten und Investoren geredet. Das Ergebnis: „So in der Konstellation sind die Vorgaben nicht annähernd realisierbar.“ Selbst wenn die Stadt das Grundstück verschenke, komme man nicht auf einen Mietpreis von unter neun Euro pro Quadratmeter. „Wenn man sich die Baukostenerhöhung in den letzten Tagen anschaut, dann wird es bei neun Euro nicht bleiben.“ Das bedeute aber nicht, dass sich die Stadt dem Projekt ganz verschließen werde, so der Rathauschef. „Die Nachverdichtung werden wir zurückstellen und für die Zukunft offen lassen bis ein spannendes Projekt kommt.“

„Momentan ist nicht die Zeit dafür“, meinte auch Schneider. „Kein Unternehmer kann das kalkulieren und geht das Risiko derzeit ein“, unterstrich Dr. Martin Metzger (BfF). „Derzeit ein Projekt einzustampfen tut weh und ist super ärgerlich.“ Wichtig sei aber, dass die Stadt es nicht in der Schublade vergesse. „Wir neigen dazu, alte Dinge gar nicht mehr anzuschauen. Das sollte der Stadtrat künftig im Kopf haben.“



Gegen die Einstellung sprach sich allerdings Ilona Deckwerth (SPD) aus. „Die Aufhebung der Planung ist ein Schritt nach hinten“, kritisierte sie. Es sollte weiter geschoben werden, um doch noch Lösungen zu finden.