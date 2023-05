Neue Pächter im Strandbad Weißensee

Ein eingespieltes Team: Die Mitarbeiter Nikolett Veréb und Gergö Veréb (drinnen), Pächter Steffen Rades und Anett Mida (draußen). © Alice Belloni

Auf der Suche nach neuen Pächtern für das Strandbad Weißensee ist die Stadt Füssen fündig geworden. Zwei Familien mit gastronomischer Erfahrung betreiben nun den Kiosk.

Füssen – „Es ist ein kleiner, überschaubarer und schöner Platz“ – so beschreibt Steffen Rades, der neue Pächter des Kiosks am Strandbad Weißensee, die Lage seiner neuen Wirkungsstätte. Die Stadt Füssen hatte wie berichtet nach einem neuen Pächter für das beliebte Strandbad gesucht, nachdem Aytekin Sentürk im vergangenen Jahr seinen Vertrag nicht verlängern wollte.

Für die Familien Rades und Luft war das eine Chance: die erfahrenen Gastronomen hatten Lust auf ein neues Projekt und fanden, dass der Kiosk genau die richtige Größe hat. Bisher hatten sie das Restaurant Brunnenstüberl in Schwangau gemeinsam geführt. Im April war es dann soweit: das Strandbad wurde offiziell wieder eröffnet – allerdings noch etwas getrübt durch das regnerische Wetter. Wie genau sich der Betrieb gestaltet, wird sich noch zeigen. „Alles, was tragbar ist, haben wir bisher immer gemacht“, erklärt Steffen Rades sein Konzept. Soll heißen: Die Öffnungszeiten werden so gestaltet, dass es wirtschaftlich ist.

Rades kann sich aber vorstellen, dass in den warmen Monaten abends auch länger als 20 Uhr geöffnet sein wird. Im Laufe des Jahres soll sich auch herausstellen, ob der Kiosk das ganze Jahr über geöffnet bleiben kann. Ideen dafür hat Steffen Rades schon. „Wenn zum Beispiel der See zufriert, ist schon ein Geschäft möglich“, meint er. „Man könnte im Winter Glühwein und Waffeln verkaufen.“

Softeis aus dem Automaten

Denkbar wäre auch, die Terrasse zu beheizen, damit ein gemütliches Zusammensitzen möglich ist. Für Regentage haben die neuen Pächter jetzt schon vorgesorgt. Einen großen Automaten, der vielseitig mit Süßem, Herzhaftem und Getränken ausgestattet ist, kann man nun vor Ort finden. Auch wurde in einen modernen Softeisautomat, der per Münzeinwurf prompt ein leckeres Softeis herstellt, investiert. So können sich die Besucher immer bedienen, auch wenn der Kiosk aufgrund des Wetters oder der Uhrzeit geschlossen sein sollte.



Während der Öffnungszeiten gibt es unter anderem Pommes, Bratwurst, Pizza und Kässpatzen. Neben den Familien Rades und Luft arbeiten noch drei Angestellte im Betrieb mit. „Die haben wir mitgenommen“, erzählt Steffen Rades. Der 52-Jährige empfindet es als großen Vorteil, in einem beständigen Team arbeiten zu können, in dem die Arbeitsabläufe klar verteilt sind und in dem man sich gut aufeinander eingespielt hat.

Langfristige Planung

Auch weil sie zusammen als Familie arbeiten wollten und in Zeiten der Personalnot nicht auf andere angewiesen sein wollten, hätten sie ein kleines, überschaubares Projekt bevorzugt, erklärt Rades. Geplant ist, langfristig im Strandbad zu bleiben. „Wir wollen langfristig planen“, sagt Steffen Rades. Nur so könnte auch mal eine schlechte Saison ausgeglichen werden. Denn das Wetter, das weiß der erfahrene Gastronom, spielt eine große Rolle.

Die langfristige Denkweise spiegle sich im Arbeitskonzept wider, sagt Rades. Er und seine Mitstreiter seien jederzeit bereit, sich an neue Umstände und Situationen anzupassen. „Wir haben es schon immer so gemacht: wenn es gut läuft, machen wir weiter, wenn nicht, passen wir uns an“, beschreibt der 52-Jährige seine Devise.



Ein Wunsch der Stadt bei der Suche nach den neuen Pächtern war eine gute Zusammenarbeit mit den Vereinen. Da wird es keine Probleme geben, ist sich Steffen Rades sicher. Sie seien schon in ihrem bisherigen Restaurant offen für die Kooperation mit Vereinen gewesen und seien auch selbst Mitglied in verschiedenen Vereinen. „Mein Sohn ist zum Beispiel im Segelclub“, erzählt der Gastronom.

Wenn die Vereine, wie es bisher im Strandbad Weißensee üblich war, zum Beispiel bei Seefesten selbst grillen, werden die neuen Pächter eben kein Essen verkaufen, dafür aber die Getränke. Steffen Rades sieht das durchweg positiv. Sein Credo lautet: „Miteinander kommt man in der Regel weiter als gegeneinander.“ (ab/rg)