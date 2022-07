Parken wird ab Freitag auf der Morisse teurer

Von: Matthias Matz

Bereits ab kommenden Freitag, 15. Juli, gelten auf der Morisse höhere Gebühren.

Füssen – Parken auf dem Morisse-Parkplatz wird teurer: Einstimmig hat der Werkausschuss in der vergangenen Woche einer moderaten Erhöhung der Gebühren zugestimmt. Gelten sollen diese bereits ab kommenden Freitag, 15.Juli.

Wer künftig auf dem Morisse-Parkplatz sein Auto abstellen will, muss ab kommenden Freitag, 15. Juli, für eine halbe Stunde einen Euro statt bisher 70 Cent, für eine Stunde zwei Euro (80 Cent) und ab dann für jede weitere Stunde zwei Euro (1,50 Euro) zahlen. Die Maximalgebühr pro Tag liegt in Zukunft bei 15 Euro, bisher waren es 12 Euro.



Steigen werden auch die Parkgebühren für Busse. Mussten bisher für eine Stunden fünf Euro gezahlt werden, werden demnächst dafür sieben Euro fällig. Wer sein Gefährt zwei Stunden abstellt, wird künftig um 12 statt wie bisher um zehn Euro ärmer und Busfahrer, die bis zu drei Stunden auf der Morisse stehen zahlen 20 statt 15 Euro. Teurer wird auch das Tagesticket, für das ab Mitte des Monats 30 Euro gezahlt werden muss. Bislang waren es 25.



Stadt kommt um Erhöhung nicht herum

Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) erklärte, dass es sich bei der Gebührenerhöhung um die erste seit 2017 handle. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sowie mit Blick auf die gestiegenen Nebenkosten und die stark gesunkenen Nutzerzahlen im Zuge der Corona-Krise komme die Stadt um die Erhöhung nicht herum. „Die Einnahmesituation muss sich dauerhaft wieder stabilisieren und verbessern“, heißt es dazu in der Vorlage der Verwaltung für die Stadträte. Dies sei nur durch eine Erhöhung möglich.



Laut Statistik der Stadtwerke ist die Zahl der Parker im Laufe der Corona-Krise tatsächlich stark gesunken. Nutzten 2019 noch insgesamt gut 97.000 Fahrzeuge – darunter rund 7200 Busse – das Angebot, waren es im ersten Corona-Jahr nur noch knapp 77.000. Auch im vergangenen Jahr wurden mit insgesamt etwa 86.000 deutlich weniger Fahrzeuge auf der Morisse abgestellt als vor der Corona-Krise.



Eichstetter verwies außerdem auf andere Städte und das Ausland wie etwa Italien. „Im Vergleich zu anderen Städten ist die Erhöhung mehr als gerechtfertigt“, sagte er. Immerhin würden die Busunternehmen in Füssen den Luxus genießen, die Busse im Zentrum der Stadt abstellen zu können. In der italienischen Partnerstadt Palestrina habe der Bus der Füssener Delegation dagegen so weit außerhalb parken müssen, dass der Busfahrer mit dem Taxi gefahren werden musste.