Füssen: Parkgebühren steigen nicht weiter

Von: Matthias Matz

Nach der Erhöhung der Parkgebühren zu Beginn des Jahres wird es bis auf weiteres keine neuen Tarife geben. © Archiv

Auch das gibt es in Füssen noch: Eine weitere Erhöhung der Parkgebühren in der Innenstadt wird es vorerst nicht geben. Das hat der Finanzausschuss jetzt entschieden.

Der Füssener hatte im Vorfeld der Sitzung zum einen beantragt, das Parken in der Innenstadt an sieben Tagen in der Woche von 8 bis 19 Uhr kostenpflichtig zu machen und nicht nur werktags sowie Samstagsvormittags. Zum anderen fordert der Füssener die Abschaffung der sogenannten Semmeltaste für die Innenstadtparkplätzen, mit der eine halbe Stunde kostenlos geparkt werden darf. „Beides zusammen führt bestimmt zu über 100.000 Euro Mehreinnahmen für die Stadt“, erklärte Brecht dazu.



Genug erhöht

Die Stadträte im Haupt- und Finanzausschuss wollten dem allerdings genauso wenig folgen wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). „Für dieses Jahr haben wir genug an der Parkgebührenschraube gedreht“, sagte der Rathauschef. „Alle Parkgebühren sind aktualisiert und up to date.“



Tatsächlich hatte der Stadtrat erst Ende September eine neue Parkgebührenverordnung mit höheren Tarifen beschlossen, die zu Beginn des Jahres in Kraft trat. Gleichwohl kündigte Eichstetter an, über den Antrag Brechts im kommenden Jahr erneut diskutieren zu wollen.