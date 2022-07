Füssen: PETA erstattet nach Vorfall mit Hund Anzeige

Anzeige gegen 54 Jahre alten Hundehalter

Stuttgart/München - Die Tierschützer von PETA haben nach eigenen Angaben eine Mann angezeigt, der am Sonntag bei 27 Grad seinen Hund im Auto eingeschlossen hatte.

Nachdem die Polizei am vergangenen Sonntag einen Hund aus einem verschlossenen Auto retten mussten, droht dem Hundebesitzer nun zusätzlicher juristischer Ärger: Die Tierschutzorganisation PETA hat nach eigenen Angaben bei der Staatsanwaltschaft Kempten Anzeige gegen den 54-Jährigen erstattet.

Wie am Montag auf kreisbote.de berichtet, hatte am vergangenen Sonntag ein 54 Jahre alter Mann seinen Hund bei hochsommerlichen Temperaturen im Auto eingeschlossen. Alarmierte Polizisten schlugen daraufhin die Fensterscheibe des Wagens ein und befreiten den bereits stark hechelnden Hund aus dem überhitzten Auto.

Neben einer Anzeige durch die Polizei erwartet den Hundehalter deswegen nun auch eine Anzeige durch die Tierschutzorganisation PETA. Außerdem fordern die Aktivisten ein Tierhalteverbot für den Beschuldigten.

„Viele Hundehalterinnen und -halter unterschätzen die Auswirkungen der Sonneneinstrahlung, wenn sie die Tiere im Wagen zurücklassen. Hunde werden in den überhitzten Fahrzeugen schnell unruhig, kratzen an den Fenstern und geraten in Panik. Dies verschlimmert die lebensgefährliche Situation zusätzlich. Für sie kommt dann oft jede Hilfe zu spät“, erklärt Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei PETA. „Wer einen Hund bei warmen Außentemperaturen im Auto zurücklässt, riskiert das Leben des Tieres und muss mit einer Strafanzeige rechnen“, so Moll weiter.