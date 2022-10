Füssen: Pizzabäcker bewirft Arbeitskollegen mit fünf Kilo schweren Parmaschinken

Der fünf Kilo schwere Schinken traf den Pizzabäcker ins Gesicht und verletzte ihn leicht. © psgt_123/panthermedia

Dieser „Scherz“ ging nach hinten los: Weil er einen Arbeitskollegen mit einem fünf Kilo schweren Parmaschinken bewarf, wird nun gegen einen 34-Jährigen ermittelt.

Füssen - Was als als vermeintlicher Scherz gedacht war, hat womöglich strafrechtliche Konsequenzen für einen 34 Jahre alten Mann. Wie die Polizei berichtet, warf der Mann am vergangenen Donnerstagnachmittag in der Arbeit „aus Spaß“ einem Arbeitskollegen einen gefrorenen fünf Kilo schweren Parmaschinken ins Gesicht.

Da der 31 Jahre alte Pizzabäcker gerade am Kochen war, konnte er nicht rechtzeitig reagieren und der Schinken traf ihn an der Stirn. Durch den Aufprall ging der Jüngere zu Boden. Außerdem wurde seine Brille beschädigt.

Der junge Mann musste schließlich im Krankenhaus behandelt werden, konnte dieses jedoch anschließend wieder verlassen. Die Polizei ermittelt nun gegen den 34-jährigen „Scherzkeks“.