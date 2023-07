Füssen plant Bibliothek der Zukunft: Bücher ausleihen ohne Personal

Von: Matthias Matz

Konzept „Open Library“: Künftig sollen Nutzer auch außerhalb der Bücherei-Öffnungszeiten Zugang erhalten. © olegkrugllyak/panthermedia

Die Füssener Stadtbibliothek soll künftig auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten genutzt werden können. Wie das funktionieren soll.

Füssen – Bei der Anzahl der ausgeliehenen Medien liegt die Füssener Stadtbibliothek laut Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) im Allgäu nur einen Platz hinter der deutlich größeren Bücherei in Kempten. Mit Hilfe des „Open Library“-Konzepts sollen die Zahlen noch besser und die Bücherei bürgerfreundlicher werden. Mit der Umsetzung begonnen werden soll trotz leerer Kassen wenn möglich bereits im kommenden Jahr. Dafür hat sich jetzt der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig ausgesprochen.

Die Idee an sich ist nicht neu. Bereits vor einigen Jahren hatte sich der Ausschuss mit dem Thema „Open Library“ beschäftigt, um den Nutzerkreis der Stadtbibliothek zu erweitern und gleichzeitig die Bürgerfreundlichkeit zu erhöhen. Denn vor allem Berufstätige haben kaum eine Chance auf einen Bibliotheksbesuch. Und längere Öffnungszeiten sind wegen hoher Kosten und Personalmangels nicht möglich.

Deshalb sollen die Nutzer außerhalb der üblichen Öffnungszeiten Zugang erhalten und sich Medien ausleihen können. Gesteuert wird das digital, Personal wird keines benötigt. Wegen der Corona-Krise wurde das Projekt aber zunächst zurückgestellt. Nun soll trotz der prekären finanziellen Situation der Stadt ein neuer Anlauf unternommen werden. „Wir müssen mit dem Projekt weiterkommen“, machte Bürgermeister Eichstetter klar.

Angedacht ist, bereits im kommenden Jahr die Öffnungszeiten der Einrichtung auf sieben bis 18 Uhr auszuweiten. Ab dem Jahr 2025 könnte die Bibliothek dann an zwei Tagen in der Woche bis 21 Uhr genutzt werden. Zudem soll sie dann auch an Samstagvormittagen zugänglich sein.

Hoher technischer Aufwand

Für die Umsetzung des „Open-Library“-Konzepts ist jedoch eine umfangreiche technische Ausstattung erforderlich. Dazu gehören unter anderem eine automatische Tür mit Kartenlesegerät, Selbstverbuchungsterminals mit intelligentem Medienrückgaberegal, ein digitales Auskunftssystem inklusive Online-Bezahlmöglichkeit, eine Lichtsteuerung, ein Lautsprechersystem, Videokameras und die für Steuerung all dieser Komponenten notwendige Software. Zurück gegriffen werden soll bei der Installation auf Überlegungen aus dem Jahr 2020, die ohne einen Eingriff in die Raumschale auskommen. Dennoch muss das Konzept noch mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgesprochen werden.



Doch all das kostet Geld – und das hat die Stadt bekanntlich nicht. „Können wir uns das überhaupt leisten?“, fragte Dritter Bürgermeister Wolfgang Bader (Grüne). Dem Rathauschef zufolge stehen die Kosten noch nicht fest, sollen jetzt zunächst ermittelt und geprüft werden. Diskutiert und beschlossen werden soll über das Projekt dann im Zuge der Haushaltsberatungen für 2024, wenn alle Zahlen vorliegen. Jetzt gehe es darum, dem Projekt die grundsätzliche Freigabe zu erteilen, erklärte Eichstetter.



Lob für die Pläne gab es von Ilona Deckwerth (SPD). „Das bietet viel mehr Raum und Möglichkeiten“, sagte sie. Nicht zuletzt deshalb hoffe sie künftig auf noch mehr Nutzer „dieser einzigartigen Bibliothek“. Niko Schulte, Fraktionsvorsitzender von Füssen-Land und Ausgaben im Kulturbereich gegenüber grundsätzlich eher kritisch eingestellt, betonte: „Wir müssen das Geld in die Hand nehmen“ Wir kommen nicht drumherum.“ Selbst Kämmerer Thomas Klöpf mahnte an, dass etwas unternommen werden müsse. „Wir haben rückläufige Besucherzahlen. Wenn wir gegensteuern wollen, müssen wir was machen“, erklärte er.