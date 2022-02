Beschluss steht aus

Radeln könnte in der Luitpoldstraße bald verboten werden

Von: Matthias Matz

Die Stadtverwaltung erwägt, das Radfahren in der Luitpoldstraße zu verbieten. © Matz

Füssen - Die Stadtverwaltung will das Radfahren in der Luitpoldstraße künftig ganz verbieten. Sonst könnten Zuschüsse für den Umbau gestrichen werden.

„Die Situation ist super gefährlich für Radfahrer und wir hätten sie heute etwas weniger gefährlich machen können.“ Bereits im vergangenen Sommer war der Ärger bei Stadtrat Dr. Martin Metzger (BfF) groß, als seine Kollegen den von ihm geforderten Schutzstreifen für Radfahrer in der Luitpoldstraße auf Empfehlung des Staatlichen Bauamtes in Kempten ablehnten. Mittlerweile dürfte Metzgers Frust noch größer sein – denn die Stadtverwaltung will das Radfahren in der Luitpoldstraße künftig ganz verbieten.

Andernfalls könnte die Regierung von Schwaben zugesagte Zuschüsse für den Umbau wieder streichen, wie Hauptamtsleiter Peter Hartl kürzlich im Stadtrat erläuterte. Auf dieses Geld ist die klamme Stadt beim geplanten Ausbau von Luitpold-, Bahnhof- und Augustenstraße sowie des Prinzregenten-Kreisels aber dringend angewiesen.

Kosten von knapp 2,6 Millionen Euro

Die Kosten für die Arbeiten werden auf knapp 2,6 Millionen Euro geschätzt. Geplant sind, wie bereits mehrfach berichtet, unter anderem eine zweite Fahrspur für den Kreisel in Richtung Kaiser-Max-Platz, die bislang provisorischen Fußgängerampel in der Luitpoldstraße soll fest installiert werden und die Einfahrt zur Reichenstraße/Fußgängerzone eine Polleranlage bekommen. Das hatte der Stadtrat nach jahrelangen Beratungen über den Bebauungsplan W43 im vergangenen Sommer beschlossen.

Kritik an den Plänen kommt seit jeher vor allem aus den Reihen der SPD und Dr. Metzger, die darin den Ausbau zu einer „autogerechten Stadt“ sehen. Die Belange der übrigen Verkehrsteilnehmer, allen voran der Radfahrer, kommen ihnen hingegen zu kurz.



Mittlerweile hat die Regierung von Schwaben den Förderantrag der Stadt in Höhe von 1,08 Millionen Euro bewilligt, wie Hauptamtsleiter Hartl unlängst im Stadtrat berichtete. Erwartet wird zudem noch ein Zuschuss in Höhe von 445.000 Euro aus dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Darüber hinaus hat die Regierung von Schwaben demnach kurz vor Weihnachten ihre Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt.



Beschluss steht aus

Allerdings werde in dem Schreiben auch darauf hingewiesen, dass das Geld nur unter bestimmten Auflagen und Bedingungen fließt. Als problematisch betrachtet wird vor allem das Radfahren in der Luitpoldstraße. Dieses könnte deshalb nun zumindest auf der stark befahrenen Strecke vom Otto-Kreisel bis zum Kaiser-Max-Platz verboten und die Radler umgeleitet werden.

Alternative Routen gibt es nach Auffassung der Stadtverwaltung jedenfalls genug. So könnten Zweiradfahrer künftig vom Otto-Kreisel über den Von-Freyberg-Park, die Bahnhofstraße und die Augustenstraße vorbei am Kaiser-Max-Platz in Richtung Schwangau geleitet werden. „Diese Route würden wir dann entsprechend beschildern und markieren, damit diese auch besser kenntlich gemacht wird“, heißt es dazu vonseiten der Stadtverwaltung. „Dann wäre das Problem Radfahrsicherheit zumindest entschärft.

Mit Blick auf die Augustenstraße hält es das Rathaus darüber hinaus für möglich, dort aufgrund der besonderen Gegebenheiten die Höchstgeschwindigkeit auf 10 km/h zu begrenzen. „So kann dann auch eine Haltesichtweite ermittelt und die Position der Blindenquerung eindeutig festgelegt werden“, lautet die städtische Stellungnahme dazu.



Dazu beschlossen hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung zwar noch nichts. Das dürfte jedoch in einer der nächsten Sitzungen der Fall sein. Die Regierung von Schwaben erwartet jedenfalls Entscheidungen des Gremiums dazu, wie Hartl ferner deutlich machte.