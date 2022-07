Räte beschließen Parkgebührenpflicht für Bundesstützpunkt und Volksfestplatz

Von: Katharina Knoll

Das kostenlose Parken am Bundesstützpunkt wird bald vorbei sein. © Knoll

Füssen – Wer auf dem Parkplatz des Bundesstützpunktes (BSP) oder auf dem Volksfestplatz sein Fahrzeug abstellen möchte, der muss in Zukunft dafür bezahlen. Dafür hat sich der Finanzausschuss am Dienstag einstimmig und ohne Diskussion ausgesprochen.

Bisher waren diese Parkplätze kostenlos. Da die Stadt Füssen aber aufgrund ihrer desaströsen Finanzlage an allen Ecken sparen muss, brachte die Stadtverwaltung im Zuge der Haushaltskonsolidierung ins Gespräch, die Parkgebührenpflicht auf diese Flächen auszuweiten.



Am Dienstag sollten die Gremiumsmitglieder nun darüber abstimmen, ob das überhaupt in ihrem Sinne ist. Wie tief Autofahrer hier künftig fürs Parken in den Geldbeutel greifen müssen, soll dagegen erst später entschieden werden. Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) betonte jedoch: „Während der Eishockeyspiele werden wir sie nicht verlangen.“ Denn sonst würden die Zuschauer auf die umliegenden Straßen ausweichen und dort ihre Fahrzeuge abstellen.