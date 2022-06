Räte wollen mutmaßlich schwarz gebaute Parkplätze am Möst-Sanatorium nur befristet genehmigen

Von: Katharina Knoll

Um einiges größer ist der Parkplatz am Kneipp-Sanatorium Möst in den vergangenen Wochen geworden. Die Füssener Stadträte machten sich nun vor Ort ein Bild davon. © Knoll

Füssen - Für maximal vier Jahre darf der mutmaßlich schwarz gebaute Parkplatz am Kneipp-Sanatorium Möst bestehen bleiben. Dafür hat sich jetzt der Bauausschuss ausgesprochen.

Nachdem sich die Füssener Stadträte ein Bild vom mutmaßlich schwarz gebauten Parkplatz am Kneipp-Sanatorium Möst gemacht hatten, stand das Thema am Dienstag erneut auf der Tagesordnung des Bauausschusses. Anfang April hatte dieser für Verwunderung im Gremium gesorgt, schließlich hatten die Mitglieder des Bauausschusses einen Monat zuvor noch den Erweiterungs-Antrag des Sanatoriums vertagt.

In der Mai-Sitzung wollte die Einrichtung die neuen Parkplätze dann nachträglich genehmigen lassen. „Die Prozesskette hat nicht ganz funktioniert“, erklärte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU). Die befestigte Feuerwehrzufahrt, die ein Brandschutzgutachten aus südöstlicher Richtung gefordert hatte, sei zu weit gebaut worden. In dem Zug seien dort Stellplätze entstanden, welche vorübergehend die weggefallenen Parkplätze an der Seeseite der Uferstraße ersetzen sollen. In der Zwischenzeit möchte der Bauherr die planungsrechtlichen Grundlagen für einen Erweiterungsbau mit Tiefgarage in diesem Bereich schaffen.

Über eine Befreiung vom Bebauungsplan hätten die Stadträte den mutmaßlich schwarz gebauten Parkplatz genehmigen können. Doch so leicht wollten sie es der Antragstellerin nicht machen. Denn ihnen war die ganze Sache ohne zeitliche Befristung zu unsicher. „Ich sehe die Gefahr, dass das in zehn Jahren immer noch so da steht“, hatte Martin Dopfer (Füssen-Land) in der Mai-Sitzung erklärt. Vor einer Entscheidung wollten sich die Stadträte den Parkplatz erst vor Ort anschauen.

Sichtschutz anlegen

Das ist mittlerweile geschehen. Bei diesem Treffen seien auch Vertreter der Betreibergesellschaft und der Besitzer dabei gewesen, informierte Bürgermeister Eichstetter in der Sitzung des Bauausschusses am vergangenen Dienstag. Um den Parkplatz zumindest optisch zu kaschieren, forderte Magnus Peresson (UBL), diesen zu bepflanzen. Denn ein schöner Ortseingang von Hopfen, für den er sich stets einsetzt, sei mit dieser Aktion zerstört worden. „Wenn sie so etwas machen, müssen sie kompromissbereit sein“, forderte er.

„Das sind sie“, entgegnete der Rathauschef. „Die Einfahrt ist gut zugewachsen. Sie wollen das begrünen und zumachen.“ Geplant sei, den erweiterten Parkplatz auf ca. 685 Quadratmetern mit Rasengittersteinen zu versehen. Die Feuerwehrzufahrt soll eine Asphaltschicht erhalten und der bisherige Parkplatz gekiest bleiben.

Gremium ist sich einig

Obwohl die Füssener Stadtverwaltung bereits in der Mai-Sitzung erklärt hatte, dass eine Genehmigung nicht zeitlich befristet erteilt werden kann, so wie das einige Stadträte angeregt hatten, hielten die Gremiumsmitglieder an dieser Forderung fest. Ohne Diskussion lehnten sie den Bauantrag ab – es sei denn, das Landratsamt nimmt eine Vier-Jahres-Befristung mit Rückbauverpflichtung in den Genehmigungsbescheid auf. Zudem empfahlen sie der Antragstellerin in der Zwischenzeit ein tragfähiges Konzept für die geplanten Erweiterungsbauten mit Tiefgarage auszuarbeiten.